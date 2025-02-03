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Засипатиме снігом та буде слизько: де вдарить 13-градусний мороз

Ангеліна Підвисоцька
3 лютого 2025, 19:40оновлено 3 лютого, 20:37
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Погода у Львові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до -4 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 4 лютого / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 4 лютого
  • Де температура повітря опуститься до -13 градусів
  • Де очікуються снігопади та ожеледицю

Погода в Україні 4 лютого буде холодною. Синоптики прогнозують снігопади та ожеледицю. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що лютий почався похолоданням та снігом. У нічні години будуть "мінуси" - 1-4 градуси морозу. Протягом дня температура повітря підвищиться до +2 градусів.

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Надалі температура повітря буде знижуватись. З 19 лютого є ймовірність посилення морозів.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Засипатиме снігом та буде слизько: де вдарить 13-градусний мороз
Прогноз погоди в Україні на 4 лютого / фото: ventusky

Погода 4 лютого

В Україні 4 лютого буде хмарно. Синоптики прогнозують сніг. У південно-східних та східних областях буде ожеледиця. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 0-5° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -4

За даними meteoprog, 4 лютого в Україні буде холодним. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +2...+5 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до -4...+2 градусів.

Засипатиме снігом та буде слизько: де вдарить 13-градусний мороз
Прогноз погоди в Україні на 4 лютого / фото: meteoprog

Погода 4 лютого у Києві

У Києві 4 лютого буде хмарно. Синоптики в цей прогнозують невеликий сніг. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Засипатиме снігом та буде слизько: де вдарить 13-градусний мороз
Прогноз погоди в Україні на 4 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, магнітна буря вдарила Україну з новою силою. Вона накрила країну 1 лютого і вдарила з 5-бальною потужністю. Це могло негативно вплинути на самопочуття людей.

Також Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому. У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму. Найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.

До того ж синоптик повідомила про те, що зима повертається в Україну. Позначки термометра опустяться нижче нуля. На півдні та південному сході прогнозуються помірні снігопади та мокрий сніг, можливе налипання та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму очікується сильний дощ.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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