Зеленський готовий "пом'якшити позицію щодо територій": гучна заява Келлога

Російський диктатор Володимир Путін також буде змушений поступитися, каже Кіт Келлог.

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Кіт Келлог розповів про переговори щодо завершення війни / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Офіс президента

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Зеленський "дав зрозуміти, що пом'якшить позицію щодо питання територій"

Путін також буде змушений поступитися, вважає Келлог

Президент Володимир Зеленський нібито готовий до пом'якшення позиції щодо територій задля завершення війни, заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

За його словами, Зеленський "уже дав зрозуміти, що пом'якшить свою позицію щодо питання територій". Він підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін також буде змушений поступитися, повідомляє RFE/RL.

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Спецпредставник Трампа каже, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки, що є єдиним виходом для закінчення війни.

"Згодом ми проведемо дискусії з усіма, і, ймовірно, найближчим часом... І це добре для обох сторін", - заявив Келлог.

Переговори про припинення війни - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Путін дав сигнал, що не погодиться на мирні переговори. Диктатор дав сигнал російському суспільству, що війна триватиме і що РФ не планує найближчим часом брати участь у мирних переговорах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, коли можуть бути переговори делегації України з командою Трампа. Основні переговори української делегації з новою командою Трампа очікуються тоді, коли буде "Український тиждень" у Вашингтоні.

Як раніше повідомляв Главред, Володимир Огризко розповів, чому Україна і РФ не зможуть домовитися. Україні немає сенсу вести переговорний процес з країною-агресором Росією, поки наша сторона не має важелів впливу на російську сторону. Він вважає, щоб мати такі інструменти впливу, потрібно змусити РФ відступити.

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Хто такий Кіт Келлог Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса. Зараз 80-річний Келлог є співголовою Центру американської безпеки в AFPI. Келлог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки. Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка передусім, Росія та Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу. "Ми говоримо українцям: ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо Путіну: він повинен сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - казав Келлог у червні. При цьому автори документа визнають, що Україні буде важко ухвалити мирну угоду, "яка не поверне їй усю її територію" та не покладе на Росію відповідальність за вторгнення.

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