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"Три ганебні акти насильства": Сирський жорстко відреагував на напади на ТЦК

Руслана Заклінська
3 лютого 2025, 09:22
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Головнокомандувач ЗСУ вимагає всебічного розслідування та покарання винних у нападах на військовослужбовців.
'Три ганебні акти насильства': Сирський жорстко відреагував на напади на ТЦК
Головнокомандувач ЗСУ відреагував на серію нападів на військових / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/osirskiy

Ключові тези Сирського:

  • У різних регіонах України сталися три акти насильства проти військовослужбовців
  • Насильство щодо військових неприпустиме
  • Винні у нападах мають понести покарання, очікується повне і всебічне розслідування

У різних регіонах країни сталася серія нападів на військовослужбовців. Насильство щодо українських військовослужбовців — неприпустиме. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"За короткий проміжок часу в різних областях, на жаль, сталися три ганебні акти насильства, у яких постраждали військовослужбовці", - зазначив він.

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Сирський нагадав, що на Полтавщині під час виконання службового обов’язку від рук злочинця загинув військовий, який проходив службу в ТЦК. У Рівному група військовослужбовців постраждала внаслідок підриву вибухового пристрою. Ще один вибух пролунав на території РТЦК у Павлограді, внаслідок якого поранення отримав військовий.

Головком ЗСУ розповів, що один із потерпілих у Рівному перебуває у критичному стані, лікарі борються за його життя. Військовослужбовець, який отримав поранення в Павлограді, має легкі ушкодження, його стан стабільний.

"Насильство щодо військовослужбовців - неприпустиме. Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання. Збройні Сили України роблять все можливе, щоб захистити нашу державу і український народ. В умовах повномасштабної війни це неможливо без заходів мобілізації", - наголосив Сирський.

За його словами, ЗСУ докладають зусиль, щоб мобілізація відбувалася відповідно до законодавства та без порушення прав громадян. Сирський визнав, що в роботі територіальних центрів комплектування існують певні проблеми, однак їх активно усувають, аби покращити якість роботи ТЦК.

"Втім загальнодержавна справа захисту України неможлива без всенародної підтримки армії та поваги до військовослужбовців. Вдячний всім, хто підтримує Збройні Сили України, і кожному, хто шанує українських воїнів", - додав він.

'Три ганебні акти насильства': Сирський жорстко відреагував на напади на ТЦК
Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Підриви та вбивство працівника ТЦК - останні новини

Нагадаємо, 1 лютого у місті Пирятин Полтавської області на автозаправній станції невідомий застрелив військовослужбовця РТЦК під час супроводу мобілізованих до навчального центру. Нападник у сірій балаклаві, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, він вистрілив у військового, після чого забрав автомат і втік разом із одним мобілізованим.

Також 1 лютого в приміщенні Рівненського обласного ТЦК і СП пролунав вибух. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.

Як повідомляв Главред, громадський активіст і військовослужбовець Євген Карась попередив, що такі випадки можуть почастішати, оскільки ФСБ і ГРУ намагатимуться організувати нові атаки. Керівник ЦПД Андрій Коваленко вважає, що за підривами стоять спецслужби РФ, які паралельно ведуть інформаційну кампанію для підриву мобілізації в Україні.

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Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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