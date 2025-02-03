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У 9 областях запроваджені аварійні відключення світла: де вимикатимуть електроенергію

Альона Вороніна
3 лютого 2025, 09:25оновлено 3 лютого, 10:28
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Аварійні відключення були введені через перевантаження у мережі.
У 9 областях запроваджені аварійні відключення світла: де вимикатимуть електроенергію
У 4 областях запроваджені аварійні відключення світла/ колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

  • У 9 областях України були введені аварійні відключення світла
  • Світло будуть вимикати в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській та інших областях
  • Відключення ввели через перевантаження у мережі

У дев'яти областях України були запроваджені аварійні відключення світла за вказівкою "Укренерго".

Відключення будуть Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково), повідомили в "Укренерго".

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Причиною запровадження відключень називають перевантаження у мережі.

"На території Сумщини введені графіки аварійних відключень. За вказівкою НЕК "Укренерго", із 08:30 3 лютого ГАВ у Сумській області діють для 1 та 2 черг. Черга при ГАВ відображається НА МОМЕНТ ВІДКЛЮЧЕННЯ в реальному часі на сайті АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" в розділі "Споживачам" -"Відключення" за Вашою адресою чи номером особового рахунку. Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних. Графіки погодинних відключень не застосовуються", – зазначили в "Сумиобленерго".

У "Полтаваобленерго" повідомили, що в області почалися відключення з 08:25 понеділка, 3 лютого.

"В області застосовано ГАВ. Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 3 лютого о 08:25 отримана команда на ведення 1-2 черги ГАВ", – зазначили в "Полтаваобленерго".

Відключення запроваджені в 9 областях

В "Укренерго" повідомили, що відключення світла були запроваджені в дев’яти областях України.

"Внаслідок ракетно-дронових обстрілів об’єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі – вранці у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково) областях були застосовані аварійні відключення", – йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" закликали ощадливо використовувати електроенергію у період з 7:00 до 22:00, а також зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись.

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, попереднього разу відключення світла запроваджувалися 1 лютого – електроенергію вимикали в семи областях. Через атаку окупантів ракетами і дронами Укренерго запровадило аварійні відключення у частині областей.

Як повідомляв раніше Главред, відключення світла повернуться – стало відомо, за якого морозу почнуть діяти графіки. Лютий в Україні може бути складним: якщо будуть сильніші морози, можуть знову початися відключення електроенергії, зазначив директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Також в Укренерго зробили заяву щодо відключення електроенергії в Україні в лютому. Стабілізаційні графіки відключень світла можуть бути знову введені через морози, зазначив голова ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв. За його словами, уже в лютому, все виглядає так, що середньодобові температури знизяться до -10 градусів.

У 9 областях запроваджені аварійні відключення світла: де вимикатимуть електроенергію
Як заощадити на електроенергії/ Інфографіка: Главред

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