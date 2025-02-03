Кримінальний авторитет і організатор 'тітушок' Армен Саркісян помер у Москві - ЗМІ

Армен Саркісян помер в реанімації, не приходячи до тями.

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Армен Саркісян помер в реанімації, не приходячи до тями / Колаж: Главред, фото: росЗМІ

Коротко:

Кримінальний авторитет Армен Саркісян помер після вибуху

Він мав множинні травми, відірвану ногу й перебував у комі

Попередня причина смерті – проникаюче осколкове поранення в районі серця

У понеділок, 3 лютого, в московській лікарні помер кримінальний авторитет часів Януковича Армен Саркісян, якого підірвали у житловому комплексі столиці РФ. Він помер у реанімації, не прийшовши до тями. Про це повідомляють російські Telegram-канали Mash та Astra.

Спочатку російські ЗМІ повідомляли, що Саркісян вижив після вибуху, який стався в елітному житловому комплексі "Алые паруса". Згодом стало відомо, що кримінальний авторитет часів Януковича перебував у критичному стані.

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За даними ЗМІ, у нього були множинні поранення й відірвало ліву ногу. Він перебував у реанімації у комі. Попередньою причиною смерті називають проникаюче осколкове поранення грудей у районі серця.

Елітний житловий комплекс у Москві, де стався вибух, мав посилену охорону та систему відеоспостереження. У цьому ЖК проживали відомі особи, зокрема Анна Сєдокова і Дана Борисова, проте це не врятувало Армена Саркісяна.

Цікаво, що Саркісян орендував квартиру, а не володів нею. За даними росіян, виконавці замаху могли також знімати житло в цьому ЖК, готуючи операцію близько місяця.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтями про замах на вбивство двох і більше осіб, убивство суспільно небезпечним способом та незаконний обіг зброї. Територію будинку повністю перекрили, а мешканців тимчасово евакуювали.

Дивіться відео, як виглядає елітний ЖК після вибуху:

Елітний ЖК після вибуху / Фото: скріншот

Що відомо про Армена Саркісяна

За даними Служби безпеки України, Армен Саркісян, відомий також як Армен Горлівський, входив до близького оточення президента-втікача Віктора Януковича. Родом із нині окупованої Горлівки, 44-річний Саркісян із 2014 року перебуває в розшуку за підозрою в організації "тітушок" Майдану та причетності до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія.

У лютому 2014 року, за даними слідства, Саркісян, діючи в інтересах тодішнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та своїх бізнес-партнерів, дав Юрію Крисіну завдання найняти 200-300 "тітушок" для протидії протестувальникам у Києві. У результаті цих дій загинув журналіст В'ячеслав Веремій.

У часи правління Януковича Армен Саркісян мав статус впливового кримінального авторитета, наближеного до ексдепутата "Партії регіонів" Юрія Іванющенка (Юри Єнакієвського). Після Революції Гідності він переховувався в Росії, де продовжив свою злочинну діяльність.

За даними Головного управління розвідки МО України, після 24 лютого 2022 року Саркісян займався мародерством і "віджимом" бізнесів на окупованих територіях України.

Також після початку повномасштабного вторгнення Росії він створив батальйон спецпризначення "АрБАТ", який спочатку діяв на Торецькому напрямку, а згодом був передислокований для виконання завдань на території Курської області РФ. За даними українських спецслужб, основу цього підрозділу становлять рецидивісти, засуджені за тяжкі злочини – вбивства, розбій, насильницькі дії.

Окрім того, Саркісян був призначений "смотрящим" за в’язницями на тимчасово окупованій території Донеччини, де активно вербував ув’язнених для війни проти України.

Ліквідація важливих персон РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, 2 лютого 2025 року в центрі Москви стався вибух, внаслідок якого Саркісян зазнав критичних поранень.

Нагадаємо, 18 січня в Росії внаслідок вибуху помер генерал-майор ФСБ Сергій Петров і його ад'ютант. Напередодні українські спецслужби повідомили Петрову про підозру в організації репресій на окупованих територіях.

За інформацією джерел, ліквідація генерала – результат спецоперації українських спецслужб. Російські ЗМІ повідомили, що вибуховий пристрій було закладено в автомобіль Петрова, і він здетонував, коли генерал сідав у машину біля свого будинку в Санкт-Петербурзі. Обидва загинули на місці.

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