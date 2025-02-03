Трамп заявив про заплановані переговори з Україною, РФ та 'іншими сторонами'

Коротко:
- Трамп зробив заяву про переговори щодо питання війни в Україні
- Президент США хоче поговорити з Україною, РФ та "іншими сторонами"
Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запланувала низку зустрічей і переговорів з Україною, Росією та "різними сторонами". Про це глава Білого дому заявив у неділю, 2 лютого, передає CNN.
"Ми маємо справу з Україною та Росією, у нас заплановані зустрічі та переговори з різними сторонами, включно з Україною та Росією", - сказав він журналістам.
У CNN запросили у Білого дому додаткові подробиці.
Коментарі Трампа прозвучали після того, як радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин закликав до "глибшого підходу" розв‘язання проблеми з боку союзників Києва.
"Ці зауваження послідували за нещодавніми коментарями адміністрації Трампа, яка, мабуть, закликала до нових виборів в Україні поряд із планом посередництва в потенційній угоді про припинення вогню з Росією", - йдеться в повідомленні.
Завершення війни в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що веде "дуже серйозне" обговорення з Росією про війну в Україні. Під час пресконференції він пообіцяв, що у нього відбудеться розмова з російським диктатором Володимиром Путіним і зазначив свій намір покласти край "українському конфлікту".
"Я поговорю з Путіним і думаю, що ми, можливо, зробимо щось значуще", - заявив президент США.
Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що завершення війни в Україні можливо домогтися за місяці, а не роки. За його словами, для цього вже є "надійний план".
Келлог також заявив, що Штати хочуть, щоб в Україні провели вибори президента і в парламент. У США вважають, що вибори мають відбутися в разі укладення угоди про перемир'я. Келлог навів як аргумент те, що більшість демократичних країн проводять вибори навіть під час війни.
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Хто такий Кіт Келлог
Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса.
Зараз 80-річний Келлог є співголовою Центру американської безпеки в AFPI.
Келлог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки.
Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка передусім, Росія та Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу.
"Ми говоримо українцям: ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо Путіну: він повинен сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - казав Келлог у червні.
При цьому автори документа визнають, що Україні буде важко ухвалити мирну угоду, "яка не поверне їй усю її територію" та не покладе на Росію відповідальність за вторгнення.
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