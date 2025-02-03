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Трамп заявив про заплановані переговори з Україною, РФ та "іншими сторонами"

Анна Ярославська
3 лютого 2025, 06:56оновлено 3 лютого, 08:30
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Заява Трампа прозвучала після заклику до "більш ґрунтовного підходу" з боку союзників Києва у врегулюванні ситуації.
Трамп заявив про заплановані переговори з Україною, РФ та 'іншими сторонами'
У Трампа заплановані переговори з питання війни в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

  • Трамп зробив заяву про переговори щодо питання війни в Україні
  • Президент США хоче поговорити з Україною, РФ та "іншими сторонами"

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запланувала низку зустрічей і переговорів з Україною, Росією та "різними сторонами". Про це глава Білого дому заявив у неділю, 2 лютого, передає CNN.

"Ми маємо справу з Україною та Росією, у нас заплановані зустрічі та переговори з різними сторонами, включно з Україною та Росією", - сказав він журналістам.

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У CNN запросили у Білого дому додаткові подробиці.

Коментарі Трампа прозвучали після того, як радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин закликав до "глибшого підходу" розв‘язання проблеми з боку союзників Києва.

"Ці зауваження послідували за нещодавніми коментарями адміністрації Трампа, яка, мабуть, закликала до нових виборів в Україні поряд із планом посередництва в потенційній угоді про припинення вогню з Росією", - йдеться в повідомленні.

Трамп заявив про заплановані переговори з Україною, РФ та 'іншими сторонами'
Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​ ​

Завершення війни в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що веде "дуже серйозне" обговорення з Росією про війну в Україні. Під час пресконференції він пообіцяв, що у нього відбудеться розмова з російським диктатором Володимиром Путіним і зазначив свій намір покласти край "українському конфлікту".

"Я поговорю з Путіним і думаю, що ми, можливо, зробимо щось значуще", - заявив президент США.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що завершення війни в Україні можливо домогтися за місяці, а не роки. За його словами, для цього вже є "надійний план".

Келлог також заявив, що Штати хочуть, щоб в Україні провели вибори президента і в парламент. У США вважають, що вибори мають відбутися в разі укладення угоди про перемир'я. Келлог навів як аргумент те, що більшість демократичних країн проводять вибори навіть під час війни.

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Хто такий Кіт Келлог

Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса.

Зараз 80-річний Келлог є співголовою Центру американської безпеки в AFPI.

Келлог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки.

Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка передусім, Росія та Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу.

"Ми говоримо українцям: ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо Путіну: він повинен сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - казав Келлог у червні.

При цьому автори документа визнають, що Україні буде важко ухвалити мирну угоду, "яка не поверне їй усю її територію" та не покладе на Росію відповідальність за вторгнення.

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