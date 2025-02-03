Ворог перегруповується на Харківщині: у ЗСУ озвучили цинічні плани окупантів

Загарбники продовжують атакувати позиції українських бійців, однак успіху росіяни не мають.

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Росіяни проводять наступальні дії на декількох напрямках / Колаж: Главред, фото: 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, Міноборони РФ

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Загарбники намагаються поновити наступальні дії на Купʼянському напрямку

Ворог атакує українські позиції на Харківщині

На Покровському напрямку росіяни намагаються прорвати українську оборону

Російські окупанти перегруповують свої штурмові підрозділи для поновлення наступальних дій на Куп’янському напрямку. Про це повідомили у оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця (ОСУВ Хортиця).

У звіті йдеться, що протягом минулої доби на Куп’янському напрямку противник атакував позиції українських бійців у районах Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки та Загризового. Успіху загарбники не мали.

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Тим часом на Покровському напрямку ворог намагається реалізувати свій загарбницький план, але ЗСУ не дозволяють йому це зробити.

Ворог має чисельну перевагу та пробує прорвати українську оборону в районах Зеленого Поля, Тарасівки, Миролюбівки, Променя, Успенівки, Олексіївки, Дачного, Янтарного та Улакли.

Для транспортування особового складу на передові позиції ворог намагався використати три автомобілі, які були своєчасно виявлені та знищені артилерією.

У пресслужбі ОСУВ "Хортиця" підкреслили, що українські воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили окупантів.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що за тактичні успіхи на фронті країна-агресор Росія платить стратегічними втратами. Зараз приблизно один вбитий або поранений росіянин припадає на кожен квадратний метр окупованої території. Крім того, він додав, що Путін змінив цілі війни, адже диктатор каже, що РФ напала на Україну, бо "хотіли звільнити Донецьку і Луганську області". Тобто інформаційна прив'язка цілей у російському просторі звузилася до двох областей.

Як писав Главред з посиланням на 110 ОМБр, бої за Велику Новосілку Донецької області тривають. Там ворог потрапив у так званий "вогневий мішок". Просуватися далі загарбники не можуть, та разом з тим, вони вимушені підсилювати свої підрозділи в місті.

Тим часом окупаційна армія на Торецькому напрямку активно використовує міни, щоб знищувати укриття та мінувати території для просування вперед. Речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець повідомив, що ворог таким чином постійно рухається малими штурмовими групами, щоб унеможливити зайняття українськими військовими укриттів чи позицій.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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