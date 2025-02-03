Візит спецпредставника Трампа до України: в ЗМІ назвали дату і розкрили деталі

В ході візиту до України спецпредставник США з питань України та РФ проведе переговори із президентом України Зеленським, зазначають ЗМІ.

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Спецпредставник Трампа Кіт Келлог відвідає Україну - деталі / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Коротко:

Візит Кіта Келлога до України відбудеться після 11 лютого

Після візиту до України він вирушить на Мюнхенську безпекову конференцію

Спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог, призначений президентом Дональдом Трампом, має прибути до України після 11 лютого. Про це повідомляють джерела видання Radio NV в українських і американських політичних колах.

Зазначається, що під час свого візиту до України Спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

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"Після візиту Келлог поїде на перемовини до Європи, а згодом має взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції", — зазначає джерело.

Також, за даними джерел, у Мюнхенській безпековій конференції планують взяти участь президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс.

Візит Кіт Келлога до України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що візит спеціального представника команди обраного президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога до Києва відбудеться у визначений час, наразі узгоджуються деталі.

Речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що перенесення візиту Келлога пов’язане з юридичними, а не політичними причинами.

За даними Reuters, Келлог заявив, що США зацікавлені у проведенні президентських і парламентських виборів в Україні, особливо у разі укладання угоди про перемир’я. Він наголосив, що багато демократичних країн проводять вибори навіть під час війни.

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Хто такий Кіт Келлог Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса. Зараз 80-річний Келлог є співголовою Центру американської безпеки в AFPI. Келлог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки. Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка передусім, Росія та Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу. "Ми говоримо українцям: ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо Путіну: він повинен сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - казав Келлог у червні. При цьому автори документа визнають, що Україні буде важко ухвалити мирну угоду, "яка не поверне їй усю її територію" та не покладе на Росію відповідальність за вторгнення.

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