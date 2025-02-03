Розстріл військового ТЦК на Полтавщині: стрілок у суді назвав причину стрілянини

Вадим Кузуб хотів допомогти втекти від ТЦК мобілізованому родичу своєї співмешканки.

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Вадиму Кузубу обрали запобіжний захід / Колаж: Главред, фото: suspilne.media, Нацполіція

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Кузуб хотів допомогти втекти від ТЦК мобілізованому родичу своєї співмешканки

Він каже, що не хотів убити військового, а хотів його налякати і знешкодити

У Пирятині Полтавської області районний суд відправив під варту без права на заставу підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК.

Сторона обвинувачення подала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів з моменту затримання, яке було схвалено судом, повідомляє Суспільне.

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Прокурор просив не визначати право внесення застави. Аргументував це тим, що визначення застави неможливе через застосування насильства щодо військовослужбовців з боку підозрюваного.

Як повідомляють журналісти, адвокат підозрюваного сказав на суді, що його підзахисний бажає відшкодувати моральну та матеріальну шкоду потерпілим. Тому сторона захисту клопотала про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту без права внесення застави.

Подробиці вбивства військового ТЦК

За даними слідства, Вадим Кузуб хотів допомогти втекти від ТЦК мобілізованому родичу своєї співмешканки.

Останній разом з іншими чоловіками їхав на навчання до військової частини в супроводі військовослужбовців Полтавського районного ТЦК і СП. Він кілька разів телефонував і повідомляв маршрут за яким рухається автобус. Розуміючи, що знайомий не встигає доїхати до місця планової зупинки транспортного засобу, полтавець прикинувся хворим і попросив на кілька хвилин зупинитися.

Після цього Кузуб підійшов до військовослужбовця ТЦК, який перевозив військовозобов'язаних, і зажадав віддати зброю, погрожуючи мисливською рушницею. Отримавши відмову, нападник вистрілив у військовослужбовця. Унаслідок важкого поранення чоловік загинув на місці.

Затриманий зробив заяву в суді

На суді підозрюваний Кузуб визнав провину. Він каже, що навмисно не хотів убити військового, а хотів його налякати і знешкодити.

За його словами, він допомагав родичу своєї цивільної дружини сховатися від представників ТЦК. За словами підозрюваного, він хотів налякати військових, але це йому не вдалося, і тоді він вистрілив. За словами Кузуба, він сподівався, що тільки поранив військового, а не вбив.

Раніше повідомлялося про те, що на Полтавщині застрелили військового з ТЦК. Під час супроводу військовозобов'язаних стався збройний напад на військовослужбовця РТЦК.

Як повідомляв Главред, Олександр Сирський жорстко прокоментував напади на представників ТЦК. Головнокомандувач ЗСУ вимагає всебічного розслідування і покарання винних у нападах на військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше в Мережі поширилося відео, на якому офіцер побив нібито солдата строкової служби на Житомирщині. На відео видно, як командир з ноги б'є солдата.

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ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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