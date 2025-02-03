Влаштовує і США, і РФ: в якій країні зустрінуться Путін з Трампом - Reuters

Геополітична ситуація, енергетичні інтереси та особисті зв’язки роблять дві країни ймовірними майданчиками для потенційної зустрічі Путіна і Трампа.

https://glavred.net/world/ustraivaet-i-ssha-i-rf-v-kakoy-strane-vstretyatsya-putin-s-trampom-reuters-10636277.html Посилання скопійоване

Росія та США шукають майданчик для перемовин / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Про що пише Reuters:

Трамп і Путін можуть зустрітися у Саудівській Аравії або ОАЕ

Переговори можуть відбутися в обхід міжнародного правосуддя

Москва розглядає Саудівську Аравію та ОАЕ як можливі локації для зустрічі президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна, повідомляє Reuters.

Де можуть зустрітися Путін та Трамп?

Важливим нюансом є те, що обидві країни не є членами Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна.

відео дня

"Російські офіційні особи неодноразово заперечували будь-які прямі контакти зі США щодо підготовки до телефонної розмови між Трампом і Путіним, яка передувала б можливій зустрічі пізніше цього року. Однак останніми тижнями високопоставлені російські чиновники відвідали Саудівську Аравію та ОАЕ", - стверджують виданню анонімні російські джерела.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Які стосунки в США і РФ з ОАЕ та Саудівською Аравією?

Саудівський наслідний принц Мухаммед бін Салман має давні зв’язки з Трампом, який називав його "фантастичним хлопцем" під час виступу на Всесвітньому економічному форумі. Путін, своєю чергою, подякував принцу за допомогу в організації масштабного обміну полоненими між Росією та США.

"І Мохаммед бін Салман, і президент ОАЕ Мохаммед бін Заїд Аль-Нахайян зберігали нейтралітет протягом війні в Україні, утримуючись від Заходу в критиці та санкціях проти Росії. Обидва лідери також підтримують регулярні контакти з президентом України Володимиром Зеленським", - пише видання.

Окрім цього, президент ОАЕ Мухаммед бін Заїд Аль Нагаян кілька разів відвідував Росію під час війни. А у жовтні 2024 року висловив готовність сприяти мирному врегулюванню конфлікту.

Також варто звернути увагу, що ОАЕ також брали активну участь в обмінах військовополоненими.

Водночас Туреччину, члена НАТО, яка приймала мирні переговори між Росією та Україною в березні 2022 року, як можливе місце проведення, джерела РФ відкидають.

Чому для переговорів важливий нейтралітет ОАЕ та Саудівської Аравії?

Як зазначає Reuters, російський аналітик Федір Лук’янов, впливовий науковий керівник Валдайського дискусійного клубу, члени якого регулярно зустрічаються з Путіним, висловив думку, що і у Трампа, і у Путіна особливого вибору немає.

"На боці України задіяний практично весь Захід. Тому всі традиційні майданчики, де раніше відбувалися такі речі, як Гельсінкі, Женева, Відень, не підходять", - цитує його видання.

Не варто забувати, за словами Лук'янова, що Саудівська Аравія та ОАЕ обидві є дуже близькими союзниками США, тому це викликає сумніви та неоднозначності з боку Кремля.

"Однак як місце для переговорів це, напевно, цілком можливо", - додав він.

Переговори Путіна та Трампа - що відомо

Раніше, як писав Главред, президент Дональд Трамп заявив про заплановані переговори з Росією, Україною, та "іншими сторонами". Він підтвердив, що його адміністрація запланувала низку важливих зустрічей.

Окрім цього, очільник Штатів розповів про переговори з РФ. Трамп заявив, що веде "дуже серйозне" обговорення з Росією щодо війни в Україні.

Своєю чергою експерт Ігор Попов розкрив сценарій дзвінка Трампа Путіну. На його думку, Росії, найімовірніше, доведеться піти на компроміс.

Більше міжнародних новин:

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред