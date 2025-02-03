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Зеленський анонсував перехід на нову організаційну структуру ЗСУ: що зміниться

Ангеліна Підвисоцька
3 лютого 2025, 21:27
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Відповідний план переходу передбачає створення корпусної системи.
Зеленський анонсував перехід на нову організаційну структуру ЗСУ: що зміниться
Зеленський анонсував перехід ЗСУ на нову організаційну структуру / Колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, ОП

Україна працює над модернізацією армії. Тому відбудеться перехід на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Відповідний план переходу вже затверджений. Він передбачає створення корпусної системи.

"Ми обговорили сьогодні підходи до призначення командирів корпусів: це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною. І головне – цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені", - сказав Зеленський.

відео дня

Президент додав, що нині на фронті особлива увага приділяється найважчому напрямку - Покровському. Не менш важливою є і Курська операція.

"Щоб в цьому році бути успішними у перемовинах, українські воїни мають бути стійкими на передовій та результативними у знищенні російських окупантів. Я хочу відзначити за підсумками цих днів і тижнів воїнів 225-го і 425-го штурмових полків. Дякую вам, хлопці!" - додав він.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ можуть розширити наступ відразу в двох областях РФ. Дмитро Снєгирьов повідомив, що наступ РФ у районі Малої Локні фактично захлинувся. Ба більше, за останні кілька днів Сили оборони України перехопили тактичну ініціативу і провели низку успішних контрнаступальних дій.

Стало відомо, що під Курськом РФ вдалася до "смішної" практики. Щоб хоч якось забезпечити переправу через річки в Курській області, росіяни звернулися до використання технології часів Другої світової війни. Девід Акс розкрив, що під час Другої світової війни деякі армії використовували такі конструкції.

У ЗСУ розкрили, куди поділися війська КНДР з Курської області. Іван Тимочко розповів, що північнокорейських військових могли вивести з Курської області тільки з метою перегрупування. Тому навряд чи варто сподіватися на остаточне виведення бойовиків КНДР з фронту війни Росії проти України.

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