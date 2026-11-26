бардРакетні війська застосували Нептун по базі бомувальників Су-34, а в Башкортостані після влучання горить резервуар.

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Аеродром із російськими Су-34 потрапив під удар "Нептуна" / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

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"Нептун" В МС ударив по аеродрому Су-34 у Волгоградській області

У Башкортостані уражено резервуар станції Транснефти

Наслідки удару по аеродрому ще уточнюються

У ніч на 26 листопада Сили оборони України одночасно уразили аеродром Мариновка у Волгоградській області, де базуються винищувачі-бомбардувальники Су-34, та лінійну виробничо-диспетчерську станцію Субханкулово в Башкортостані. Нафтова станція розташована за понад 1000 км від кордону з Україною. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

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"Ніч на 26 листопада видалася для армії РФ довгою і гарячою. Сили оборони України одночасно уразили два важливі об'єкти противника, на Волзі та в Башкортостані", - зазначили у Генштабі.

За даними Генштабу, для удару по аеродрому застосувавши береговий ракетний комплекс "Нептун" Військово-морських сил ЗСУ. На "Мариновці" базуються Су-34, з яких окупанти скидають керовані авіабомби на українські міста та позиції українських воїнів.

Ракета "Нептун" / Інфографіка: Главред

Масштабів ураження військові поки не називають.

"Результати удару та ступінь пошкоджень інфраструктури уточнюються", - зазначили у Генштабі.

Що уразили в Башкортостані

Українські засоби ураження дістали і Башкортостан. Влучання зафіксовано на території ЛВДС "Субханкулово" - вузла "Транснефти", через який перекачують нафту із Західного Сибіру та Башкортостану.

За даними Генштабу, підтверджено ураження резервуара, на території станції спалахнула пожежа.

"Кожне таке влучання означає менше нафти для переробки і менше нафторублів, на які росія веде війну", - наголосили військові.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Як удари по нафтовій інфраструктурі б'ють по доходах РФ

Аналітик та експерт з енергетичної політики і санкцій Razom We Stand Максим Гардус в інтерв'ю Главреду зазначив, що нафтова рента дедалі менше працює на розвиток російської економіки.

"У них залишається мало коштів на розвиток за рахунок ренти", - наголосив фахівець.

Водночас, за його словами, наслідки вже помітні в самій галузі, де скорочуються інвестиції в нові свердловини.

"Темпи буріння у Росії знижуються", - пояснив Гардус.

Попри це, експерт застеріг від завищених очікувань щодо швидкого ефекту для Кремля.

"Поки що системне скорочення видобутку не є катастрофою для Кремля", - підсумував експерт.

Удари по РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, наприкінці жовтня ВМС заявили про знищення двох Су-34 на аеродромі "Мариновка" після удару "Нептунами". За даними військових, літаки належали 11-му змішаному авіаполку.

Згодом з'явилися незалежні дані про наслідки атаки. OSINT-аналітики оприлюднили супутникові знімки аеродрому, на яких видно сліди влучань у двох місцях стоянки Су-34. Аналіз підготував OSINT-ресурс КіберБорошно на основі знімків Sentinel.

Українські сили б'ють і по інших військових аеродромах РФ. Монітори розкрили наслідки атаки на аеродром "Саваслейка". За їхніми даними, там уражено п'ять російських літаків.

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