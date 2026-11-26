Коротко:
- "Нептун" ВМС ударив по аеродрому Су-34 у Волгоградській області
- У Башкортостані уражено резервуар станції Транснефти
- Наслідки удару по аеродрому ще уточнюються
У ніч на 26 листопада Сили оборони України одночасно уразили аеродром Мариновка у Волгоградській області, де базуються винищувачі-бомбардувальники Су-34, та лінійну виробничо-диспетчерську станцію Субханкулово в Башкортостані. Нафтова станція розташована за понад 1000 км від кордону з Україною. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.
"Ніч на 26 листопада видалася для армії РФ довгою і гарячою. Сили оборони України одночасно уразили два важливі об'єкти противника, на Волзі та в Башкортостані", - зазначили у Генштабі.
За даними Генштабу, для удару по аеродрому застосувавши береговий ракетний комплекс "Нептун" Військово-морських сил ЗСУ. На "Мариновці" базуються Су-34, з яких окупанти скидають керовані авіабомби на українські міста та позиції українських воїнів.
Масштабів ураження військові поки не називають.
"Результати удару та ступінь пошкоджень інфраструктури уточнюються", - зазначили у Генштабі.
Що уразили в Башкортостані
Українські засоби ураження дістали і Башкортостан. Влучання зафіксовано на території ЛВДС "Субханкулово" - вузла "Транснефти", через який перекачують нафту із Західного Сибіру та Башкортостану.
За даними Генштабу, підтверджено ураження резервуара, на території станції спалахнула пожежа.
"Кожне таке влучання означає менше нафти для переробки і менше нафторублів, на які росія веде війну", - наголосили військові.
Як удари по нафтовій інфраструктурі б'ють по доходах РФ
Аналітик та експерт з енергетичної політики і санкцій Razom We Stand Максим Гардус в інтерв'ю Главреду зазначив, що нафтова рента дедалі менше працює на розвиток російської економіки.
"У них залишається мало коштів на розвиток за рахунок ренти", - наголосив фахівець.
Водночас, за його словами, наслідки вже помітні в самій галузі, де скорочуються інвестиції в нові свердловини.
"Темпи буріння у Росії знижуються", - пояснив Гардус.
Попри це, експерт застеріг від завищених очікувань щодо швидкого ефекту для Кремля.
"Поки що системне скорочення видобутку не є катастрофою для Кремля", - підсумував експерт.
Удари по РФ - новини за темою
Як повідомляв Главред, наприкінці жовтня ВМС заявили про знищення двох Су-34 на аеродромі "Мариновка" після удару "Нептунами". За даними військових, літаки належали 11-му змішаному авіаполку.
Згодом з'явилися незалежні дані про наслідки атаки. OSINT-аналітики оприлюднили супутникові знімки аеродрому, на яких видно сліди влучань у двох місцях стоянки Су-34. Аналіз підготував OSINT-ресурс КіберБорошно на основі знімків Sentinel.
Українські сили б'ють і по інших військових аеродромах РФ. Монітори розкрили наслідки атаки на аеродром "Саваслейка". За їхніми даними, там уражено п'ять російських літаків.
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