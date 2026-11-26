Перший тиждень зими на валютному ринку обіцяє бути спокійним, а пропозицію готівки підживить святковий сезон.

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Що буде з курсом валют 30 листопада по 6 грудня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Головні цифри:

Міжбанк 30.11-6.12 - 45-45,7 грн за долар, 50-51,5 грн за євро

У грудні долар переважно триматиметься в межах 45-46 грн

Готівковий продаж ситуативно може сягнути 46,5-47 грн

Протягом грудня курс долара переважно перебуватиме в межах 45-46 грн, а на готівковому ринку курс продажу може ситуативно сягати 46,5-47 грн. Перший тиждень зими має минути спокійно. Такий прогноз у коментарі для Главреду дав директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий.

За його оцінкою, різких змін у співвідношенні попиту та пропозиції валюти на початку зими не варто очікувати. З 30 листопада по 6 грудня долар на міжбанку коливатиметься в діапазоні 45-45,7 грн, у готівці - 45,2-46 грн, євро - 50-51,5 грн.

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"Загалом перший тиждень зими може виявитися досить спокійним, без різких змін у співвідношенні попиту та пропозиції валюти", - зазначив Лєсовий.

Чому курс долара на початку грудня не стрибатиме

Банкір назвав одразу кілька обставин, які стримуватимуть валютний ринок:

позитивні новини про перспективи міжнародного фінансування України у 2027 році;

прогнозоване зростання міжнародних резервів до майже 63 млрд доларів наприкінці року;

зниження психологічного напруження на готівковому ринку - громадяни стають менш схильними переплачувати за валюту.

Через це обмінники будуть змушені пристосовуватися до нових настроїв покупців. Різниця між курсами купівлі та продажу долара, за прогнозом, може звузитися до 0,5-0,6 грн.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Окремим чинником Лєсовий називає початок різдвяно-новорічного сезону. Частину святкових покупок українці фінансують продажем накопиченої валюти, тож її пропозиція на готівковому ринку може помітно зрости.

"При цьому важливо, що сезонне збільшення пропозиції не обов'язково призводитиме до зниження курсу. Швидше воно може стати додатковим "фільтром" проти необґрунтованого подорожчання валюти, адже обмінникам доведеться враховувати не лише попит, а й готовність громадян продавати свої заощадження", - пояснив банкір.

Яким буде курс долара в грудні 2026 року

Попри накопичення економічних ризиків, у валютного ринку є вагомі механізми захисту від надмірних коливань. Головний із них - міжнародні резерви: на 1 листопада вони становили близько 49,1 млрд доларів. За словами Лєсового, до кінця року, за оновленим прогнозом Нацбанку, резерви можуть досягти 62,8 млрд доларів за умови надходження запланованого міжнародного фінансування.

"Фактично йдеться про "фінансовий щит", який дозволяє регулятору пом'якшувати дисбаланси попиту і пропозиції та запобігати надмірному послабленню гривні", - наголосив Лєсовий.

Водночас тиск на гривню збережеться. Річна інфляція в жовтні прискорилася до 11%, а за 10 місяців споживчі ціни зросли на 10,3%. За даними банкіра, пальне за січень-жовтень подорожчало на 51,5%.

Додатковий попит на валюту створюють атаки на інфраструктуру, через які підприємства більше витрачають на відновлення та імпортне обладнання. Експортна виручка натомість надходить нерівномірно: у липні-вересні її обсяг скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Ще одним джерелом попиту можуть стати бюджетні виплати, річні премії та бонуси, хоча перед святами частина громадян, навпаки, продаватиме валюту. Стримувати попит допоможуть і гривневі депозити на 3-6 місяців із привабливою дохідністю.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Банкір застеріг від поспішних рішень під час сплесків курсу.

"Громадянам не слід сприймати тимчасове зростання курсу як сигнал до негайного придбання валюти. Адже після періодів підвищеного попиту нерідко настає стабілізація, а купівля долара на курсовому піку може виявитися фінансово невигідною", - порадив Лєсовий.

Основні виразники валютного ринку 30.11-06.12:

Коридори валютних змін: 45-45,7 грн / $ та 50-51,5 грн / € (на міжбанку) та 45,2-46 грн / $ та 50-51,5 грн / € (на готівковому ринку).

Щоденні курсові зміни: до 0,05-0,15 грн (міжбанк), до 0,1-0,2 грн (комбанки), до 0,3 грн (обмінні пункти).

Різниця між курсами купівлі та продажу: до 0,15 грн за $1, до 0,2 грн за €1 (міжбанк), до 0,5-0,6 грн на $1, до 0,8-1 грн на €1 (комбанки), до 0,6-1 грн на $1, до 1-1,3 грн на €1 (обмінні пункти).

Різниця курсів купівлі на готівковому ринку: 0,2-0,3 грн за $1, 0,3-0,5 за €1 (комбанки), 0,3-0,5 грн за $1, 0,5-0,7 за €1 (обмінні пункти).

Різниця курсів продажу на готівковому ринку: 0,1-0,2 грн за $1, 0,2-0,3 грн за €1 (комбанки), 0,3-0,5 грн за $1, до 0,5 грн за €1 (обмінні пункти).

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку - 0,1-0,15 грн.

Середні тижневі курсові відхилення - до 1-1,5% від початкового курсу тижня.

Курс долара - новини за темою

Як повідомляв Главред, банкір Тарас Лєсовий щотижня оцінює ситуацію на валютному ринку. Зокрема, на 23-29 листопада він прогнозував долар у межах 45,1-45,75 грн. Курс євро тоді очікувався на рівні 50-52 грн.

Тижнем раніше фінансист не виключав різких коливань. У прогнозі на 16-22 листопада він допускав стрімке подорожчання долара і євро. Цей прогноз охоплював третій тиждень листопада.

У середу, 25 листопада, Національний банк України підвищив офіційний курс долара, євро та польського злотого. Американська валюта подорожчала на 27 копійок, європейська - на 15 копійок, а злотий - майже на 2 копійки.

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