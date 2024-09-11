На Черкащині затримали 'кримінального авторитета', який жорстко побив військового

Поліція також провела обшуки за місцем мешкання чоловіка та вилучили попередньо, наркотичний засіб та зброю.

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На Черкащині затримали чоловіка, який побив військового / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

У Національній поліції України повідомили, що правоохоронці затримали підозрюваного у побитті ветерана у Смілі. 28-річний чоловік переховувався від правоохоронців в одному з готелів на території Черкаської області.

Відомо, що чоловік затриманий за участі спецпризначенців поліції. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід - слідство за погодженням з прокуратурою клопоче про обрання тримання під вартою, повідомили у пресслужбі поліції.

Також повідомляється, що за місцем мешкання фігуранта пройшли обшуки, у результаті яких було вилучено, попередньо, наркотичний засіб та зброю. За результатами слідчих дій слідством були порушені додаткові внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного зберігання зброї та наркотиків (за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України).

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Поліція затримала чоловіка, який побив ветерана / скріншот: t.me/glavredinfo

Дивіться відео затримання підозрюваного у побитті ветерана у Смілі:

Крім того, зауважується, що за фактом побиття ветерана у місті Сміла на Черкащині поліція проводить розслідування кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб) та ч. 4 ст. 189 КМУ (вимагання), за якими чоловікові 10 вересня було оголошено про підозру в процесуальному порядку.

Нагадаємо, що у Смілі спалахнув скандал - кримінальний авторитет побив військового. Місцевий "бандит" Вадим Долотенко побив ветерана війни і змусив до публічних вибачень за те, що військовий поставив під сумнів його "авторитет".

"Охоронці Тищенка" побили військового Дмитра Павлова на очах у дружини з немовлям. Також було зафіксовано, що "охоронці Тищенка" схопили Павлова, той намагався чинити опір, але його все ж таки поклали на землю і скрутили.

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