Сніг засипатиме Україну, будуть морози: синоптик назвала дату похолодання й опадів

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україні буде сильніше похолодання
- Коли очікується випадання снігу
Погода в Україні стає холоднішою, похолодання буде посилюватися у найближчі дні.
У вівторок, 4 лютого, очікується переважання морозів в нічні години – у цей період доби стовпчики термометрів показуватимуть -1…-4 градуси. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.
Вона зазначила, що упродовж дня вівторка температура повітря коливатиметься від -2 градусів до +2.
Також вона попередила, що місцями в Україні випадатиме незначний сніг.
У той же час вона зазначила, що сьогодні, 3 лютого, на півдні України та на південному сході зафіксоване випадання значної кількості снігу. Тому насамперед водіям потрібно бути обережними, попередила синоптикиня.
Погода в Києві 4 лютого
У Києві завтра, 4 лютого, місцями буде невеликий сніг. На дорогах очікується ожеледиця. Вночі буде -1…-3 градуси, вдень близько нуля.
"Надалі в Україні спостерігатиметься прохолодна чи холодна погода, вночі -3…-7 градусів, вдень від 3 морозу до 3 тепла. Орієнтовний прогноз, потребуватиме уточнення, для результативнішого планування – з 19-го лютого є ймовірність посилення морозів. Але це не точно", – додала Діденко.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, Україну накриває сильне похолодання – стало відомо, коли в регіони повернуться снігопади. Синоптики попереджають про те, що температура повітря може впасти до -11 градусів. Кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода упродовж найближчого тижня, з 3 по 8 лютого.
Також раніше повідомлялося, що влупить 9-градусний мороз – Україну накриває холоднеча зі снігом. Погода у Луцьку буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до -3 градусів.
Нагадаємо, Україна під атакою затяжної магнітної бурі – стало відомо, коли увірветься новий шторм. Потужність магнітної бурі зросла майже до 7-ми балів.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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