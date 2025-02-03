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"Кинули на це основні сили": у ЗСУ назвали головну ціль РФ поблизу Покровська

Маріна Фурман
3 лютого 2025, 15:56оновлено 3 лютого, 16:30
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Наразі інтенсивність штурмових дій окупантів знизилася, але все ще залишається високою.
Армия РФ, карта Покровск
Ворог хоче охопити Покровськ з півдня та південного заходу / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Основне:

  • Окупанти хочуть "перерізати" траси до Покровська
  • Мета загарбників - залишити українських оборонців міста без постачання
  • Сили оборони намагаються сповільнити наступ загарбників

Російські окупанти намагаються обійти Покровськ та перерізати траси, які ведуть до міста. Мета загарбників - залишити українських оборонців міста без постачання або хоча б обмежити його. Ворог спрямовує всі свої основні сили на досягнення загарбницької цілі. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що ворог хоче охопити місто на Донеччині з півдня та південного заходу.

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Водночас Сили оборони завдають ударів по інфраструктурі ворога, щоб сповільнити його наступ.

"Росіяни намагаються активно насичувати захоплену територію власними укріпленнями. Ми ж б’ємо по їхній інфраструктурі, складах, аеродромах. Ми не руйнуємо самі шляхи (просування – ред.), а їхні сполучні вузли. І це має свій ефект – наприклад, зменшилося застосування росіянами авіації. Це сковує можливості росіян активно просуватися", - зауважив Трегубов.

На думку речника, зараз російські загарбники не мають суттєвої переваги для ведення активних бойових дій під Покровськом, а втома відчутна з обох сторін.

"Зараз у росіян немає великої переваги, яка б дозволяла ефективно і без особливих втрат для себе, без буксування, три-чотиризначної кількості втрат на добу вести активні наступальні дії. З обох боків це дещо нагадує боксерський поєдинок у десятому раунді, коли обидва боксери втомилися, але той, хто активніше наступав на початку, втомився більше і починає "виснути" на своєму супротивнику", - резюмував Віктор Трегубов.

'Кинули на це основні сили': у ЗСУ назвали головну ціль РФ поблизу Покровська
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Як писав Главред, попри космічні втрати, російські війська продовжують повільне просування на фронті, зберігаючи високу інтенсивність бойових дій. У Міноборони Естонії зазначили, що основний ударний напрямок – Покровськ у Донецькій області. Росіяни поступово просуваються та вже захопили 25 кв. км території.

Вже ні для кого не таємниця, що на Покровському напрямку ЗСУ влаштовують пекло ворогу. Приблизно 300 убитими й пораненими на день втрачає агресор.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський нещодавно повідомив, Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті, там тривають бої. За його словами, лише за січень поточного року українські бійці знешкодили тут понад 15 000 загарбників, з яких близько 7000 – безповоротно.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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війна в Україні лінія фронту Хортица Покровськ
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