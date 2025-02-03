У Польщі зробили заяву про переговори між Україною та РФ: чого хоче Дуда

Перспективи мирних переговорів щодо війни в Україні продовжують залишатися однією з основних тем на міжнародній арені.

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Дуда зробив заяву про мирні переговори між Україною та Росією / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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Дуда наполягає на участі Польщі у майбутніх переговорах щодо війни в України

Лідер Польщі скептично поставився до можливості відправки польських військ в Україну

Польща хоче брати участь у майбутніх мирних переговорах між Україною та Росією. Про це заявив президент країни Анджей Дуда у інтерв’ю Financial Times.

За словами Дуди, якщо адміністрація Дональда Трампа запросить за стіл переговорів інші держави, окрім України та Росії, то в такому випадку, "в інтересах України було б, щоб там була і Польща".

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"Якщо ми подивимося на російський імперіалізм, що відроджується, то в цьому конкретному випадку польські та українські інтереси збігаються", - сказав Дуда.

Крім того, лідер Польщі скептично поставився до можливості відправки польських військ в Україну.

"Ми збираємося допомагати Україні і в майбутньому, тому що це необхідно. Нам не обов'язково розміщувати там свої війська", - додав Дуда.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що виключення України з переговорів між США та Росією про війну в Україні було б "дуже небезпечним", і попросив продовжити дискусії між Києвом і Вашингтоном для розробки плану припинення вогню.

Як писав Главред з посиланням на очільника України, формати переговорів можуть змінюватися залежно від плану завершення війни. Зеленський підкреслив, що важливо, аби формат переговорів був чітко визначений до зустрічі.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запланувала низку зустрічей і переговорів з Україною, Росією та "різними сторонами". Коментарі Трампа прозвучали після того, як радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин закликав до "глибшого підходу" розв‘язання проблеми з боку союзників Києва.

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Хто такий Анджей Дуда Анджей Себастіян Дуда (нар. 16 травня 1972, Краків, Польська Народна Республіка) — польський юрист, політик і державний діяч, 10-й президент Польщі. Кандидат в президенти від партії "Право та справедливість" в президентських виборах 2015 року. Під час першого туру набрав 5,179,092 голосів (34,76 %). У другому турі голосувань, офіційно отримав 51,55 % голосів, перемігши чинного президента Броніслава Коморовського, який отримав 48.45 % голосів. 4 травня 2015 року обраний президентом Польщі й вступив на цю посаду 6 серпня 2015 року, пише Вікіпедія.

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