Орбан заспівав дифірамби Путіну й оцінив шанси нападу Росії на Угорщину

Орбану нагадали, як росіяни в ХIХ і ХХ століттях придушували угорські повстання, але той у відповідь на аргументи віддав перевагу відмовкам.

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Угорщина співпрацює з Росією, а Путін "тримає слово" - Орбан / Колаж: Главред, фото: пресслужба Європарламенту, скріншот YouTube

Що сказав Орбан:

Росія на Угорщину не нападе

Угорщина і Росія уклали багато домовленостей

У Путіна немає проблем з Угорщиною в НАТО

Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що довіряє главі країни-окупанта Росії Володимиру Путіну і не вірить у напад росіян на угорську державу. А от про придушення росіянами повстань угорців він воліє не згадувати.

В інтерв'ю швейцарському виданню Neue Zürcher Zeitung він сказав, що Путін "завжди тримав своє слово", і Угорщина, мовляв, може йому довіряти.

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"Мені було зрозуміло, що хороші відносини з Москвою і тісна економічна співпраця були в геополітичних інтересах Угорщини. Ми уклали багато домовленостей. Путін завжди тримав своє слово. Досвід останніх п'ятнадцяти років свідчить про те, що Угорщина може довіряти Росії", - стверджує Орбан.

Орбан "не вірить" у напади Росії

За словами угорського прем'єра, Росія ніколи не нападе на Угорщину, а у Путіна немає проблем з тим, що Угорщина є країною НАТО.

"Я запитав його (Путіна) прямо, чи є у нього проблеми з членством Угорщини в НАТО. Він сказав ні. Тому що у нас на території немає жодної зброї, яку Росія бачить як загрозу. Цікавиться тактичною далекобійною зброєю. Досить важко уявити, що угорці вторгнуться в Москву (сміється)", - сказав Орбан.

Коротко про Віктора Орбана / Інфографіка: Главред

Орбан "забув" про придушення росіянами угорських повстань

Журналіст нагадав главі уряду Угорщини, як у 1849 і 1956 роках російські війська придушили угорські національні повстання. Проте Орбан уроків не бачить.

"У нас у всіх був негативний досвід. Але я домовився з Путіним залишити історію наших двох країн історикам. Я не хочу, щоб будь-яка країна окупувала Угорщину. Жодна велика держава не може вказувати угорцям, як їм жити. Але сьогодні Росія не становить загрози нашій свободі або нашому суверенітету", - підкреслив свою "позицію" Віктор Орбан.

Скандальні заяви Орбана - що про це відомо:

Віктор Орбан постійно робить скандальні заяви про Україну та Захід. Як повідомляв Главред, у тому ж інтерв'ю швейцарцям він розповів про вигадку, згідно з якою Україна нібито стане Афганістаном Євросоюзу.

Також Орбан пояснив, чому називає Росію агресором. За словами прем'єра, це офіційна лінія Євросоюзу, якої доводиться дотримуватися. Тоді як у Будапешта, мовляв, хороші відносини з Москвою.

Орбан міг домовитися з Путіним про окупацію частини України, припустив генерал-майор запасу, колишній заступник керівника СБУ Віктор Ягун. Є інформація, що угорська армія 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного нападу Росії, рухалася до українських кордонів.

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Хто такий Віктор Орбан? Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

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