В елітному ЖК у Москві пролунав вибух: росЗМІ пишуть про замах на авторитета 'ДНР'

Армен Саркісян нібито вижив і госпіталізований в одну з московських лікарень.

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Армен Саркісян госпіталізований після вибуху в ЖК Червоні Вітрила / Колаж: Главред, фото: t.me/bazabazon

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У центрі Москви прогримів вибух

В елітному ЖК здетонував вибуховий пристрій

РосЗМІ пишуть про замах на "авторитета" часів Януковича

У понеділок, 3 лютого, у Москві в елітному ЖК Червоні Вітрила прогримів вибух. Як пишуть росЗМІ, одна людина загинула. Крім того, постраждали щонайменше 5 осіб.

Як повідомляє російський Telegram-канал Baza, метою вибуху нібито був президент Федерації боксу "ДНР" і творець батальйону "АрБат" 46-річний Армен Саркісян.

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"Саркісян народився у Вірменії, але в юному віці переїхав до Горлівки. У вересні 2022 року Саркісян оголосив про створення Вірменського батальйону у складі Дикої Дивізії Донбасу. Влітку 2023 року батальйон увійшов до системи Міністерства оборони Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що під час Євромайдану Саркісян керував загонами так званих "тітушок".

За даними Бази, Саркісян вижив і госпіталізований в одну з московських лікарень.

Дивіться відео - У ЖК Червоні вітрила в Москві прогримів вибух:

За даними каналу, у понеділок у ліфтовому холі в під'їзді будинку на Авіаційній вулиці здетонував саморобний вибуховий пристрій. Де його було закладено, поки що невідомо. Сам хол сильно зруйнований. У будинку №77 вибито скло.

"Наразі відомо щонайменше про п'ять постраждалих. За словами джерел, у всіх важкі травми", - йдеться у повідомленні.

За даними Бази, у загиблого під час вибуху в ЖК "Червоні вітрила" сильно пошкоджено обличчя - його особу встановити поки не вдається.

"В однієї з постраждалих, 44-річної Дар'ї Карселадзе, поранення шиї та ніг. Вона перебуває у свідомості, але говорити не може. Також під час вибуху постраждав 49-річний Олег К., його госпіталізували в НДІ імені Скліфосовського. Серед постраждалих - охоронці та консьєржка", - ідеться в повідомленні.

Армен Саркісян / t.me/bazabazon

Пізніше на каналі додали, що один із постраждалих унаслідок вибуху в Москві - 49-річний Олег К., перебував у базі Миротворця.

Зазначимо, житловий комплекс "Червоні вітрила", розташований на вулиці Авіаційна біля заплави Москви-річки, належить до об'єктів нерухомості преміум-класу. Так, тут живуть деякі російські знаменитості. Наприклад, Алла Довлатова і Катерина Одинцова.

Оновлено. РосЗМІ повідомляють, що радіокерований вибуховий пристрій міг бути закладений над стелею.

За даними оперативних служб РФ, Саркісян зазнав тяжких поранень і перебуває в реанімації.

Дивіться відео - Як виглядає ЖК Червоні вітрила після вибуху:

Ліквідація генерала Кирилова в Москві - що відомо

Як писав Главред, 17 грудня в Росії внаслідок вибуху загинули генерал-лейтенант Ігор Кірілов і його помічник. Напередодні Служба безпеки України заочно повідомила генералу про підозру.

За словами джерела УП, підрив російського генерала є спецоперацією Служби безпеки України. У ЗМІ зазначили, що самокат із вибухівкою було підірвано, коли Кірілов із помічником заходили в під'їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві. Обидва загинули.

Згодом, ФСБ повідомили, що в Росії нібито затримали "завербованого" Україною виконавця операції з ліквідації Кірілова. Ним нібито виявився громадянин Узбекистану 1995 року народження.

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