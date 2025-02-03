У Зеленського вже погоджують графік зустрічей з адміністрацією Трампа - ЗМІ

Трамп офіційно анонсував переговори з представниками України та Росії.

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Трамп планує зустрічі щодо України / Колаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Ключове:

Офіс президента узгоджує графік зустрічі з адміністрацією Трампа

Трамп заявив про переговори з Києвом та Москвою

Президент США Дональд Трамп напередодні повідомив, що у нього заплановані зустрічі та переговори з представниками України та Росії. За даними інсайдерів Суспільного, Офіс президента України наразі узгоджує графік зустрічей із адміністрацією Трампа.

Подробиці майбутніх перемовин поки невідомі, однак факт їхнього планування свідчить про активні дипломатичні контакти між Києвом та Вашингтоном.

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Своєю чергою радник Зеленського Дмитро Литвин висловив думку, що припинення вогню та вибори в Україні "не залякають" очільника РФ Володимира Путіна.

"Якщо план Келлога – це просто припинення вогню та вибори, то це провальний план. Путіна не залякають ці дві речі", — сказав він в соцмережі Х.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Увечері 2 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що розмови з Україною та Росією проходять "досить добре". Окрім цього, він заявив, що його адміністрація готує "зустрічі та переговори" з Україною, Росією та "різними сторонами".

"Ми маємо справу з Україною і Росією. У нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, в тому числі з Україною і Росією. І я думаю, що ці дискусії проходять досить добре", – сказав Трамп журналістам пізно ввечері 2 лютого, не уточнюючи деталей.

Переговори Трампа та Путіна - останні новини

Раніше, як писав Главред, Дональд Трамп поділився деталями про переговори з РФ. Очільник США підтвердив, що веде "дуже серйозне" обговорення з Росією щодо війни в Україні.

Видання Reuters, своєю чергою, розповіло, в якій країні, швидше за все, зустрінуться Путін з Трампом. Що цікаво, переговори можуть відбутися в обхід міжнародного правосуддя.

А от керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов взагалі висловив думку, що перед командою Трампа стоїть завдання усунути Путіна. Також він нагадав, що Штати не подавали пропозиції щодо залишення Кремлю окупованих територій.

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