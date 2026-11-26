Репатріацію провели за сприяння Червоного Хреста.

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РФ передала Україні 250 тіл загиблих військових - що відомо / Колаж: Главред, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Що відомо:

В Україну повернули тіла 250 загиблих

РФ стверджує, що це українські військовослужбовці

Особи полеглих встановлять слідчі та експерти

В Україну в результаті чергових репатріаційних заходів повернули тіла 250 загиблих, які, за твердженням країни-агресорки РФ, належать українським військовослужбовцям. Ідентифікувати полеглих мають слідчі правоохоронних органів разом з експертними установами. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

Репатріацію вдалося провести завдяки спільній роботі Коордштабу, Об'єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки і оборони.

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У Коордштабі окремо подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста.

"Висловлюємо щиру вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів", - йдеться в повідомленні.

Перевезення тіл до спеціалізованих державних установ забезпечує Об'єднаний центр забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗСУ. Він же передає тіла полеглих правоохоронцям системи МВС та судово-медичним експертам системи МОЗ.

Як встановлюють особи загиблих

Документи чи жетони, які іноді передають разом з тілами, не є остаточним підтвердженням особи загиблого. Ще наприкінці січня в Координаційному штабі в Telegram попереджали про випадки, коли разом із документами передавали тіла інших людей.

"Рішення щодо ідентифікації кожного тіла ухвалюються лише в результаті ДНК експертизи та на підставі отриманих фахових висновків", - наголошували тоді в Коордштабі.

Крім того, Україна отримує від російської сторони ДНК-профілі неідентифікованих тіл, які, ймовірно, належать захисникам. Їх порівнюють із ДНК родичів зниклих безвісти, і завдяки цьому вже встановлено особи окремих загиблих, повідомили в Коордштабі 14 листопада.

Чому Росія маніпулює обмінами тіл загиблих

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду звернув увагу, що Кремль перетворює навіть репатріацію тіл на інструмент пропаганди.

"Навіть обміни тілами загиблих РФ використовує як інформаційну спецоперацію. Вони щоразу передають нам, наприклад, тисячу тіл наших загиблих захисників, а ми їм – близько 50-60 тіл окупантів. Росіяни на цьому роблять акцент – мовляв, погляньте на пропорцію та уявіть, які в українців втрати", - зазначив експерт.

Водночас, за словами Коваленка, така диспропорція має просте пояснення, про яке в Москві мовчать.

"При цьому вони не пояснюють очевидного: той, хто наступає, зрештою займає позиції, на яких залишаються тіла загиблих, які ми не можемо евакуювати. При цьому тіла своїх бійців росіяни можуть забрати, але не афішують цього. Тому виникає диспропорція, якою росіяни маніпулюють", - пояснив він.

Реальну картину втрат, на думку аналітика, краще показують обміни полоненими, які відбуваються за формулою "один до одного".

"Якби пропорція втрат була 1:20 чи 1:30, як стверджує російська пропаганда, Україна б уже давно закінчилася", - наголосив Коваленко.

Репатріація тіл загиблих - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, попередня репатріація відбулася 22 жовтня. Тоді Україні передали тіла 252 полеглих захисників, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Ідентифікацію загиблих доручили слідчим правоохоронних органів та експертним установам.

Місяцем раніше Україна провела ще одну репатріацію. 17 вересня в Україну повернули ще понад 250 тіл загиблих військових, а саме 252. Після репатріації тіла передали для проведення судових експертиз та ідентифікації.

Тим часом Україна готується до масштабного обміну полоненими. Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявив, що тисячі полонених повернуться додому до свят. В ОП уточнювали, що звільнення відбуватиметься етапами по кілька сотень людей.

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