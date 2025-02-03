Україна вдарила вглиб РФ із застосуванням 3,5 тисяч БпЛА: в ЗСУ розкрили деталі

Сили безпілотних систем здійснили понад 220 успішних операцій в глибині території Росії та демонструють "вражаючу ефективність", зазначив Сухаревський.

https://glavred.net/ukraine/ukrajina-vdarila-vglib-rf-iz-zastosuvannyam-3-5-tisyach-bpla-v-zsu-rozkrili-detali-10636328.html Посилання скопійоване

Сили безпілотних систем провели понад 220 операцій вглиб Росії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Про що сказав Сухаревський:

Сили безпілотних систем за останні півроку запустили по території Росії понад 3,5 тисяч дронів

Ведеться робота над впровадженням нових роботизованих систем

За пів року діяльності Сили безпілотних систем ЗСУ здійснили понад 220 операцій у глибині території Росії, запустивши більш ніж 3,5 тисячі дронів. Про це в інтерв'ю "Донбас.Реалії" розповів командувач підрозділу Вадим Сухаревський.

"Якщо говорити про бойові застосування, то, підсумовуючи 2024 рік, орієнтовні цифри наступні: нашими підрозділами проведено понад 220 операцій з глибинного ураження противника по території Росії. Запущено більше ніж 3,5 тисячі засобів на цей момент", - розповів Сухаревський. відео дня

Він підкреслив, що українські дрони-бомбери та підрозділи, які їх застосовують, демонструють "вражаючу ефективність".

Як приклад, він зазначив, що лише за останні два місяці бійці підрозділу Nemesis знищили понад 15 одиниць дорогої російської техніки, зокрема ЗРК "Бук-М3" і "Тор". Серед найбільш результативних ударів командувач згадав ураження "Бук-М3" на відстані 57 кілометрів у тилу противника, яке відбулося два тижні тому.

Сухаревський також наголосив, що ведеться активна робота над вдосконаленням програмних комплексів та розробкою нових тактик для використання наземних роботизованих систем.

"Ми вже почали процес синхронізації та вироблення складових діяльності на морі в концепті оборони та атаки. І я думаю, що дуже скоро ми вже перейдемо до практичної складової такої діяльності", - додав він.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 3 лютого Сили оборони завдали удару по Волгоградському нафтопереробному заводу ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханському газопереробному заводу. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, ці стратегічні об’єкти є ключовими постачальниками пального для російської армії.

Раніше, у ніч на 29 січня, Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій атакували нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь" і ракетний арсенал у Тверській області. Як повідомило джерело Укрінформ у СБУ, ця операція була спрямована на ураження НПС "Андреаполь", що є важливим елементом Балтійської трубопровідної системи-2.

Тим часом Командування Сил безпілотних систем ЗСУ підтвердило використання унікального далекобійного БпЛА. Цей безпілотник здатний нести 250-кілограмову авіабомбу, долати до 2000 км і повертатися назад.

Інші новини:

Хто такий Вадим Сухаревський? Вадим Сухаревський - полковник та Герой України. 10 червня 2024 року його було призначено командувачем Сил безпілотних систем. Брав участь у російсько-українській війні ще з 2014 року. Прийняв перший бій біля Семенівки на Донеччині 13 травня. Він тоді ще був старшим лейтенантом із позивним Борсук. Сухаревський перший наказав стріляти в бойовиків на ураження. Він обстріляв зі свого БТР підопічних терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Наприкінці літа Борсук отримав поранення. З 2016 року військовий виконував завдання на Маріупольському напрямку. Тоді він був у складі 36-ї бригади морської піхоти. Звання підполковника отримав у червні 2020 року. Через короткий час Сухаревський став полковником. Вже в цьому званні він отримав звання "Герой України" у 2022 році.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред