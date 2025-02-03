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"Вже вражає цілі": командувач СБС розповів про українську лазерну зброю

Юрій Берендій
3 лютого 2025, 17:51
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Лазерні технології вже зараз займаються збиттям російських повітряних цілей, зокрема дронів, зазначив Сухаревський.
'Вже вражає цілі': командувач СБС розповів про українську лазерну зброю
Командувач СБС розповів про українську лазерну зброю / Колаж Главред, фото: Wikimedia, УНІАН

Про що сказав Сухаревський:

  • ЗСУ застосовують лахерну зброю для збиття російських дронів
  • СБС можуть завадавати ударів по території Росії на глибину в 2000 кілометрів

Українські військові застосовують лазерні системи для знищення російських безпілотників. Про це свідчить інтерв'ю командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Вадима Сухаревського, опубліковане 3 лютого в ефірі "Донбас. Реалії" від "Радіо Свобода".

Під час розмови журналіст нагадав, що ще у грудні 2024 року Сухаревський згадував про використання лазерних технологій, і поцікавився, чи триває робота в цьому напрямку.

відео дня

"РНД – інноваційна діяльність командування, передбачає ряд напрямків. Одним з них, в плані боротьби з бортами противника, з його безпілотними повітряними системами, в тому числі – пошук рішень у боротьбі з шахедами, привів нас до команд, які активно цим займаються. І так, повторюсь – лазерні технології зараз вже вражають на певній висоті певні об'єкти", - зазначив він.

Дивіться відео заяви Вадима Сухаревського щодо застосування Україною лазерних технологій:

'Вже вражає цілі': командувач СБС розповів про українську лазерну зброю
Фото: скріншот

Сили безпілотних систем ЗСУ здатні завдавати ударів на глибину понад 2000 кілометрів, і ця можливість вже підтверджена.

Сухаревський наголосив, що розвиток технологій буде визначатися відповідно до поставлених завдань. За його словами, головна мета – зробити Україну та її армію потужними і готовими до майбутніх воєн. Він нагадав стародавню латинську приказку: Si vis pacem, para bellum – "Хочеш миру, готуйся до війни", додавши, що безпілотні системи залишатимуться актуальними ще протягом століть.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за шість місяців роботи Сили безпілотних систем ЗСУ провели понад 220 операцій у глибині території Росії, запустивши більш ніж 3,5 тисячі дронів. Про це повідомив командувач підрозділу Вадим Сухаревський.

Протягом останнього року президентського терміну Джо Байдена процес ухвалення рішень щодо постачання озброєння в Україну у США сповільнився. Це було зумовлено бездіяльністю Конгресу та внутрішніми дискусіями про можливу ескалацію відносин із Росією. Про це йдеться у розслідуванні Reuters.

У січні 2025 року бойові дії на фронті досягли високої інтенсивності. За даними Міноборони України, безповоротні та санітарні втрати РФ за місяць склали 48 240 військових, що еквівалентно чисельності трьох мотострілецьких дивізій. Загалом відбулося 5 087 бойових зіткнень.

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Хто такий Вадим Сухаревський?

Вадим Сухаревський - полковник та Герой України. 10 червня 2024 року його було призначено командувачем Сил безпілотних систем.

Брав участь у російсько-українській війні ще з 2014 року. Прийняв перший бій біля Семенівки на Донеччині 13 травня. Він тоді ще був старшим лейтенантом із позивним Борсук. Сухаревський перший наказав стріляти в бойовиків на ураження. Він обстріляв зі свого БТР підопічних терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Наприкінці літа Борсук отримав поранення.

З 2016 року військовий виконував завдання на Маріупольському напрямку. Тоді він був у складі 36-ї бригади морської піхоти.

Звання підполковника отримав у червні 2020 року. Через короткий час Сухаревський став полковником. Вже в цьому званні він отримав звання "Герой України" у 2022 році.

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