Адміністрація Байдена сповільнювала постачання зброї Україні у 2024 році – Reuters

До листопада 2024 року США надали Україні лише половину обіцяної зброї.

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Адміністрація Байдена сповільнювала постачання зброї Україні у 2024 році/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, facebook/joebiden

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У 2024 році адміністрація Байдена гальмувала постачання зброї Україні

До листопада 2024 року США надали Україні лише половину обіцяної зброї

В останній рік президентського терміну Джо Байдена у Сполучених Штатах Америки ухвалення рішень про постачання озброєння в Україну гальмувалося. Така ситуація сформувалася через бездіяльність Конгресу і внутрішні дебати про ризики ескалації у відносинах із країною-агресоркою Росією.

Про це повідомляє у своєму матеріалі 3 лютого агентство Reuters, яке провело власне розслідування. Зазначається, що ситуація ще більше погіршувалася через хаотичну систему відстеження озброєнь. Найбільш проблемними були ті місяці, коли Конгресу було потрібно ухвалити додаткову допомогу Україні в розмірі 60 мільярдів доларів, що було викликано протидією Дональда Трампа і республіканців у Конгресі. Проте у виданні вказують, що затримки тривали і після того, як гроші були виділені.

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У Reuters зазначили, що, включно з великий пакет допомоги на квітень 2024 року, адміністрація Байдена виділяла в середньому близько 558 мільйонів доларів на місяць до вересня.

Середня вартість поставок різко зросла після перемоги Дональда Трампа в президентських перегонах. Команда Байдена називала це "сплеском" допомоги від жовтня до дня інавгурації. Проте аналіз, який провели журналісти, показав, що щомісячна допомога від Сполучених Штатів сягнула лише середнього щомісячного обсягу в $1,1 млрд на місяць, який був установлений в перші два роки війни Росії проти України.

До листопада минулого року США доставили в Україну тільки близько половини від загальної доларової суми, яку обіцяли 2024 року з власних запасів. Також на початок грудня було доставлено тільки близько 30% обіцяних бронемашин. Таку інформацію виданню надали двоє представників Конгресу – американський посадовець і законодавець, які знайомі з цією інформацією.

Військова допомога Україні від США – останні новини

Раніше у NYT зазначили, що суд США призупинив рішення Трампа про заморожування зовнішньої допомоги. Суддя ухвалила рішення призупинити дію указу Білого дому у відповідь на позов групи активістів Democracy Forward 3 лютого.

Як повідомляв раніше Главред, у ЦПД зазначили, що попри указ Трампа США продовжують постачати Україні військову допомогу. Україна отримує озброєння в рамках раніше оголошених пакетів допомоги.

Нагадаємо, повідомлялося, що Білий дім скасував замороження федеральних програм. Адміністрація Трампа скасувала заморожування федеральної допомоги, яка спрямовувалась, зокрема на гранти, зазначають ЗМІ з посиланням на джерела.

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