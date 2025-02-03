Ворог відступає на важливому напрямку: де ЗСУ розбили наступ противника

Внаслідок втрат противник відмовився від подальших штурмових дій.

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Наступ ворога на Новопавлівському напрямку зупинено / Колаж: Головред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

Що відбувається на фронті:

ЗСУ знищили бронетехніку окупантів біля Великої Новосілки

Три танки, три ББМ і баггі ворога знищені силами ЗСУ

Російські війська спробували штурмом прорвати оборону ЗСУ неподалік Великої Новосілки, проте їхня атака зазнала поразки. Українські військові завдали вогневого удару по техніці противника, змусивши його відмовитися від подальшого наступу, повідомило Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" у своєму звіті в Telegram.

За даними українських захисників, на Новопавлівському напрямку російські штурмові групи атакували в районі Костянтинополя. Водночас біля Великої Новосілки окупанти намагалися розгорнути наступ із залученням бронетехніки, використовуючи її у дві хвилі.

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"По колонам було нанесено вогневе ураження, в результаті якого було знищено три танки, три ББМ та одна баггі. Окупанти відмовилися від подальших наступальних дій", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в районі Великої Новосілки, що на Донеччині, залишається напруженою. Протягом останніх тижнів інтенсивність бойових дій зросла, а противник намагається прорвати українську оборону.

Ситуація біля Великої Новосілки - що відомо

Як повідомляв Главред, 29 січня, за даними DeepState, РФ окупувала Велику Новосілку. Генштаб ЗСУ про окупацію підтвердження не надав.

Згодом у ЗСУ зробили заяву про ситуацію у Великій Новосілці. У 110-й бригаді спростували інформацію DeepState про окупацію селища. Там заявили, що бої у Великій Новосілці тривають.

Своєю чергою начальник служби зв'язків із громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади Іван Секач пояснив, чи зможуть росіяни піти далі Великої Новосілки. За його словами, окупантам треба дуже багато зусиль, щоб продовжувати наступ.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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