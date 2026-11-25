Якщо ворог залучить бомбардувальники, підготовка до атаки може затягнутися до кінця тижня.

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Загроза мосованого обстрілу України / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Головне із заяви Жданова:

Росія може атакувати балістикою і дронами вже цієї ночі

Стратегічна авіація РФ рухається до аеродрому "Енгельс"

Удар з бомбардувальниками можливий до кінця тижня

Країна-агресор Росія може атакувати Україну балістичними ракетами та сотнями дронів уже найближчої ночі. Якщо ж до удару залучать стратегічну авіацію, масований обстріл може відкластися до кінця тижня. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua.

"Балістика може бути і сьогодні вночі. Якщо вони не будуть застосовувати стратегічну авіацію, а ударять тільки балістичними ракетами і дронами, декілька сотень дронів, дві-три, і, допустимо, до, як зазвичай, 20-25 балістичних ракет. Це може бути і сьогодні", - попередив Жданов. відео дня

За його словами, якщо ж росіяни вирішать задіяти стратегічні бомбардувальники, підготовка може тривати до кінця тижня.

Чим РФ може атакувати Україну

За оцінкою експерта, ні масштаб, ні характер нинішньої підготовки поки не відрізняються від попередніх атак.

"Вони готуються на сьогоднішній день, як зазвичай, нічого особливого ми тут не бачимо. Вони готують декілька десятків балістичних ракет. Мається на увазі таких, як "Онікс", "Циркон" або ракети "Іскандер"", - зазначив Жданов.

Окремо він звернув увагу на комплекси С-400. За його словами, вони фактично постійно готові до ударів, а ракет до них у Росії ще багато. Щоб їх застосувати, окупантам досить підвезти боєкомплект і зарядити пускові установки.

Тривожним сигналом експерт вважає і рух російських літаків стратегічної авіації до "Енгельса". Саме на цьому аеродромі бомбардувальники зазвичай озброюють крилатими ракетами повітряного базування.

С-400 / Інфографіка: Главред

Який новий дрон тестує РФ

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський говорив, що Росія проводить дослідні випробування реактивного дрона "Герань-6", який зможе розганятися до 1000 км/год і нести досить велику бойову частину.

За його словами, через таку швидкість дронам-перехоплювачам складно ефективно знищувати подібні апарати, тому головна ставка у боротьбі з ними - на ракети ППО.

"Ми маємо бути до цього готові", - наголосив він.

Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 25 листопада російська окупаційна армія атакувала дроном маршрутний автобус на трасі біля села Федорівка Чугуївського району на Харківщині. Унаслідок удару одна людина загинула, ще семеро - дістали поранень.

У Шевченківському районі Києва пізно ввечері 24 листопада уламки російського безпілотника впали на 16-поверховий житловий будинок, сталася пожежа. Також зафіксовано падіння уламків у дворі житлового будинку.

Вдень 24 листопада ворожий безпілотник атакував залізничну станцію Коростень на Житомирщині. Уламки дрона вбили одну людину, ще двоє - зазнали поранень. На момент атаки біля вокзалу перебував електропоїзд.

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