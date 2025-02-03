Боронив Україну в небі майже три роки: у бою загинув льотчик Іван Болотов

Основне:
- Льотчик Іван Болотов загинув під час виконання бойового завдання
- Герой сміливо та відчайдушно бився в небі за Україну майже три роки повномасштабної війни
- Льотчику було лише 24 роки
Під час виконання бойового завдання загинув льотчик-винищувач Повітряних сил капітан Іван Болотов. Загиблому було 24 роки. Про це йдеться на сторінці 831 бригади тактичної авіації у Facebook.
У пресслужбі бригади зазначили, що попри свій вік, Іван Болотов був грамотним і досвідченим воїном, який нещадно бив окупанта на усіх його підступах та напрямках фронту.
"Так сміливо боронити і так відчайдушно битися в небі за Україну майже три роки повномасштабної війни можуть лише найкращі воїни світу. Із сумом повідомляємо про непоправну втрату…", - йдеться в повідомленні.
У бригаді додали, що льотчики не вмирають, вони навіки залишаються в небі.
"Висловлюємо співчуття рідним Івана, він загинув у бою, як Герой! Він залишиться для нас прикладом високої мужності, незламності та жаги до перемоги! Вічна шана і пам’ять", - повідомили у 831 бригаді.
Пілоти, які віддали життя за Україну - новини за темою
Як писав Главред, 4 грудня, у бою загинув молодий український пілот. Льотчик 299-ї бригади тактичної авіації знищував російських окупантів на найгарячіших напрямках фронту. У Повітряних силах зауважили, що пілоти тактичної авіації працюють на межі своїх можливостей, використовуючи сучасні іноземні засоби ураження. Вони завдають удари в умовах активної протидії ворога, часто входячи в зону дії ворожої ППО та витримуючи високі перевантаження під час небезпечних місій.
У понеділок, 12 серпня, під час виконання бойового завдання загинув 27-річний капітан Олександр Мигуля з Чернігівської області. Він був командиром авіаційної ланки. Любов до неба капітану Мигулі передалася від дідуся. Чоловік захоплювався авіацією, хоча й не зміг стати льотчиком, однак онук втілив цю мрію в життя.
Під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу 831-ї бригади тактичної авіації, підполковник Денис Василюк. Він здійснив численні бойові вильоти і був нагороджений орденом "За мужність".
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Що відомо про 831-шу бригаду тактичної авіації?
831-ша бригада тактичної авіації (831 БрТА, в/ч А1356) — авіаз'єднання Повітряних Сил Збройних Сил України, входить до Повітряного командування "Центр".
15 червня 2022 року бригада відзначена почесною відзнакою "За мужність та відвагу", пише Вікіпедія.
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