Лідер КНДР уперше відвідав базу з виробництва обладнання для ядерної енергетики.

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Кім Чен Ин наказав нарощувати ядерний потенціал КНДР і пригрозив світу - що відомо / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Що відомо:

Кім закликав ширше розгортати тактичну ядерну зброю

Пхеньян нарощує виробництво ядерних матеріалів

Сеул пообіцяв посилити стримування разом зі США

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна має зосередитися на використанні тактичної ядерної зброї в різних сферах для виконання різних завдань і далі нарощувати виробництво ядерних матеріалів. Будь-яку спробу заперечити ядерний статус КНДР він назвав "відкритим оголошенням війни", повідомило агентство Reuters з посиланням на держінформагентство КНДР KCNA.

Заяви пролунали під час інспекції 25 листопада. За даними агентства Yonhap, Кім відвідав новозбудовану базу з виробництва збройових ядерних матеріалів, базу з виробництва обладнання для ядерної енергетики та Інститут ядерної зброї. Назви й розташування цих об'єктів у KCNA не розкривають.

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"Наше володіння ядерною зброєю є абсолютно незворотним вибором, доки існують зловмисні сили, які використовують ядерну зброю як засіб досягнення гегемонії", - сказав диктатор КНДР.

Кім також наголосив, що ядерний потенціал Пхеньяна вже став реальністю, а заперечувати її - означає лише визнавати власну поразку. За його словами, ядерний статус КНДР закріплено в конституції країни.

Що побачили аналітики на фото KCNA

На оприлюднених KCNA знімках, як пише Reuters, Кім разом із посадовцями оглядає об'єкти, схожі, на думку аналітиків, на газові центрифуги та мініатюризовані тактичні боєголовки на кшталт Hwasan-31. У міністерстві об'єднання Південної Кореї зазначили, що це перший візит Кіма на базу з виробництва обладнання для ядерної енергетики.

Аналітики припускають, що Пхеньян уперше показав обладнання для програми морських ядерних реакторів. Анкіт Панда з Фонду Карнегі назвав це "дуже помітним розкриттям", а Сін Чон У з Корейського форуму оборони і безпеки вважає, що таке обладнання може знадобитися для атомного підводного човна, який КНДР планує наступного року.

Окремо Кім звинуватив США в тому, що вони "підбурили своїх васалів" до набуття атомних підводних човнів і створюють у Північно-Східній Азії "систему ядерного військового альянсу". На думку Сін Чон У, формулювання про "різні сфери" може означати цілі за межами Корейського півострова, зокрема на території США.

Як відреагували в Сеулі

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що військові серйозно сприймають намір КНДР розширювати застосування тактичної ядерної зброї. Пхеньян закликали негайно припинити виправдовувати ядерну програму та виконувати резолюції Радбезу ООН, а Сеул посилюватиме стримування через консультації зі США.

Професор Університету Кьоннам Лім Ин Чхоль вважає, що переговори про денуклеаризацію в минулому, а будь-які майбутні розмови вестимуться у форматі "ядерна держава з ядерною державою". З 2006 року КНДР провела шість ядерних випробувань, останнє - у 2017-му.

На початку вересня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що агентство стежить за новою будівлею в Йонбені, схожою на збагачувальний об'єкт у Кансоні. За його словами, там, імовірно, встановлено центрифуги, а подальше розширення виробництва збройового ядерного матеріалу в КНДР є "приводом для серйозного занепокоєння".

НАТО vs Вісь зла / Інфографіка: Главред

Чи може Кім Чен Ин обмежити військову допомогу Росії?

Тим часом відносини Пхеньяна з Москвою переживають не найкращі часи. Як зазначила у відеоблозі заступниця головного редактора сайту Главред Марія Тупік, КНДР призупинила постачання країні-агресорці Росії балістичних ракет KN-23 та артилерійських боєприпасів, а Кім Чен Ин відмовився поспішати з відправленням ще 10 тисяч військових на допомогу російським окупантам.

"Виникла доволі іронічна ситуація. Путін розраховував на ракети, снаряди та солдатів із Північної Кореї. А тепер Москва зіткнулася з невдоволенням союзника через власні дипломатичні заяви", - зазначила Тупік.

Крім того, Росія просила КНДР різко збільшити кількість північнокорейських військових на своїй території: за даними української розвідки, Москва зацікавлена в збільшенні контингенту з 8,5 до 50 тисяч осіб.

"Однак Пхеньян поки не поспішає виконувати цей запит. Це особливо важливо на тлі війни, що триває проти України. Адже російська армія вже залучала північнокорейських військових до боїв у Курській області", - наголосила вона.

Тупік також звернула увагу на розбіжності між Кремлем і російським командуванням.

"Тобто Путін домовляється з Кім Чен Ином про військову допомогу, а російські генерали, згідно з даними розвідки, невдоволені необхідністю працювати з північнокорейськими підрозділами", - пояснила вона.

Водночас, за її оцінкою, реальні наслідки цих обмежень для армії РФ поки важко спрогнозувати.

"Це потенційно створює нові труднощі для Кремля, який продовжує потребувати додаткового озброєння та особового складу. Водночас поки що невідомо, наскільки сильно обмеження вплинуть на військові можливості Росії", - зазначила Тупік.

Головним питанням вона назвала подальші кроки Пхеньяна.

"Отже, Путін опинився в доволі неприємній ситуації. І тепер головне питання полягає в тому, чи піде Кім Чен Ин на перемир'я з Москвою, чи продовжить обмежувати військову допомогу Росії", - підсумувала заступниця головного редактора.

Участь КНДР у війні проти України - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, Пхеньян тимчасово обмежив військову підтримку Москви. Рішення, за даними ГУР, особисто ухвалив Кім Чен Ин, а обмеження передбачають призупинення постачання ракет KN-23 і снарядів. Крім того, російським військово-транспортним літакам заборонили використовувати повітряний простір КНДР.

Водночас іще на початку жовтня відносини двох режимів виглядали безхмарними. 7 жовтня Кім Чен Ин привітав російського диктатора Володимира Путіна з днем народження та пообіцяв незмінну підтримку у війні. Північнокорейський диктатор висловив упевненість, що "священна справедлива війна" Росії завершиться перемогою.

Співпраця Москви та Пхеньяна не обмежується постачанням зброї. За даними Bloomberg, Росія залучила до виробництва дронів до 25 тисяч працівників із Північної Кореї. Частину з них оформлюють студентами, щоб обійти міжнародні санкції.

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