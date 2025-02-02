Драпатий відреагував на вбивство працівника ТЦК та звернувся до українців

Вбивство працівника ТЦК - "червона лінія, яку не можна перетинати".

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ закликав до "жорсткої реакції" / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Ключові тези:

Українці не можуть мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України

Немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий засудив інциденти вбивств військовослужбовців, які працюють у територіальних центрах комплектування. Він вважає це "червоною лінією, яку не можна перетинати", написав командувач у своєму Telegram.

Він наголосив, що українці не мають права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України. За його словами, це "за межею того, що можна толерувати".

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"Все не стається раптово. Ми вже бачили випадки приниження та агресії щодо наших захисників, але я не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади. Так діє ворог. Він працює з нами і поміж нас, поки ми роздивляємось, хто що лайкнув", - написав Драпатий.

Він наголосив, що вбивство військовослужбовця та атаки на територіальні центри комплектування є неприпустимими за будь-яких обставин.

"Немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК. Блискавична і жорстка реакція влади – єдина можлива в ситуації свавілля проти військових. Без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників, ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів. В інших містах. В інших кварталах. На заправках, у супермаркетах, у під’їздах, на вулицях, які ми називаємо іменами Героїв. Якщо суспільство перетравить ці напади, погані симптоми стануть діагнозом. Хочу вірити, що в тій точці, де ми зараз, це не є можливим. Бо єдине, що відділяє нас від ворога – це Сили оборони України, Збройні Сили", - зазначив командувач.

Він закликає українців не втрачати совість у тилу та поважати тих, хто взяв до рук зброю і ціною власного життя боронить країну.

Драпатий висловив глибоке співчуття родині, друзям та побратимам загиблого солдата.

Інциденти з ТЦК - останні новини

Як писав Главред, у суботу, 1 лютого, невідомий застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру. Відомо, що невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних штанах підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК і СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Згодом зловмисника затримали, ним виявився житель Полтавщини 1984 року народження.

Військовослужбовець ЗСУ, експерт з питань національної безпеки Іван Варченко відреагував на вбивство співробітника ТЦК. За його словами, такий злочин у жодному разі не можна виправдовувати, адже це шкодить обороні та боєздатності України. Варченко вважає, що це не форма дії, яку можна терпіти.

Пізніше у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Рівному стався вибух. Відомо про одного загиблого, ще шестеро зазнали поранень.

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ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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