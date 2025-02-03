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У РФ створили систему керування "зграями" дронів – ISW

Альона Вороніна
3 лютого 2025, 12:24
945
Окупанти використовують систему керування, яка дає змогу контролювати необмежену кількість дронів за допомогою одного пульта дистанційного керування.
У РФ створили систему керування 'зграями' дронів – ISW
У РФ створили систему керування "зграями" дронів/ коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/SJTF_Odes

Кратко:

  • Росіяни створили систему керування "зграями" безпілотників
  • Така система дає змогу керувати великою кількість дронів за допомогою одного пульта керування
  • Окупанти використовують цю систему в Україні для боротьби з РЕБами

У російській окупаційній армії використовують наземні системи управління, які можуть контролювати "зграї" безпілотників.

Про це розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики зазначили, що у конструкторському бюро "Гермес", який є дочірньою компанією виробника систем боротьби з дронами "Кайсант", 31 січня заявили, що вони розробили наземну систему управління, яка може керувати цілим "роєм" дронів за допомогою одного пульта дистанційного керування.

В ISW зазначили, що російські загарбники використовують таку систему в Україні. З її допомогою вони керують дронами на різних частотах для боротьби з системами радіоелектронної боротьби.

У РФ створили систему керування 'зграями' дронів – ISW
Дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 1 лютого Україна була під атакою ракет і дронів, прогриміли вибухи. Російські окупанти атакували Україну дронами, також у деяких областях були зафіксовані ракети.

Через атаку у 7 областях України були запроваджені відключення світла. Про це повідомили в Укренерго. Через атаку окупантів ракетами і дронами Укренерго запровадило аварійні відключення у низці областей.

Внаслідок удару РФ по Полтаві був зруйнований під’їзд 5-поверхового будинку – люди під завалами, під'їзд вщент. На місці влучання працювали рятувальники та екстрені служби. Були загиблі і постраждалі.

Також 1 лютого відбулася наймасштабніша атака дронами на Запоріжжя – були пошкоджені багатоповерхівки і заклад освіти. Внаслідок удару дронами були пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, заклад освіти, культурний заклад, автомийка, гаражі та автомобілі.

У неділю, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський назвав цифри, скільки ракет і дронів РФ випустила по Україні за тиждень. Президент України закликав світових лідерів змусити Росію зупинити жорстоку агресію.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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