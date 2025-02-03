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У РФ - потужні пожежі: горить НПЗ у Волгограді та об'єкт Газпрому в Астрахані

Анна Ярославська
3 лютого 2025, 07:39
644
Жителі Волгограда заявили про щонайменше 10 вибухів.
Атака дронів у РФ
У ніч на 3 лютого в РФ поскаржилися на атаку дронів / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • У РФ прогриміли вибухи
  • Атаковано НПЗ у Волгограді та газопереробний завод в Астрахані

У ніч на 3 лютого в країні-агресорі РФ прогриміли вибухи. За даними росЗМІ, невідомі дрони атакували НПЗ у Волгограді та Астраханський газопереробний завод.

Як пише Telegram-канал Astra, у Волгограді вночі було голосно. Місцеві жителі говорять про щонайменше 10 вибухів. У місті працює ППО. У кількох районах вимкнено світло.

відео дня

Імовірно, була спроба атакувати місцевий НПЗ, що належить Лукойлу. Його вже було атаковано дронами в ніч на 31 січня 2025 року.

За словами волгоградського губернатора Бочарова, під час падіння уламків виникли "локальні загоряння на території нафтопереробного заводу, які були оперативно локалізовані".

Дивіться відео - У Волгоградській області прогриміли вибухи:

Скриншот

Зазначимо, у Волгоградській області РФ розташований нафтопереробний завод Лукойл-Волгограднафтопереробка. Цей НПЗ входить до десятки найбільших у Росії за проєктною потужністю і відіграє важливу роль у забезпеченні окупаційної армії.

Крім того, невідомі БПЛА атакували газопереробний завод під Астараханню, там почалася пожежа.

У соцмережах пишуть, що БПЛА влучили у три установки Астраханського газопереробного заводу, він зупинений. Також було атаковано газопровід.

Вибухи та пожежа в Астрахані
Вибухи та пожежа в Астрахані / Колаж: Главред, фото: скріншот

За словами очевидця, під Астраханню був атакований об'єкт Газпрому.

Місцевий губернатор Ігор Бабушкін підтвердив атаку на "об'єкти паливно-енергетичного комплексу" і пожежу, що виникла.

Голова Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко також заявив про атаку одного з ключових енергетичних об'єктів РФ – Астраханського газопереробного заводу.

Завод забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального та не тільки.

Завод впливає військово-промисловий комплекс Росії, оскільки паливно-енергетичний сектор є основним джерелом фінансування оборонної сфери.

Тим часом у Міноборони РФ заявили, що минулої ночі ППО відбила атаку 70 безпілотників.

Стверджується, що 27 БПЛА знищено над територією Ростовської області, 25 БПЛА - над Волгоградською областю, сім - над Астраханською, п'ять - над Воронезькою, чотири - над Бєлгородською, два - над Курською областю, стверджують у відомстві.

У РФ - потужні пожежі: горить НПЗ у Волгограді та об'єкт Газпрому в Астрахані
​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Вибухи в Росії - останні новини

2 лютого на північному сході Москви сталася серйозна пожежа в ангарі з газовими балонами. Займання сталося в ангарі на 7-му проїзді Мар'їного Гаю.

26 січня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Місцеві пабліки та пропагандисти повідомили про атаку українських морських дронів з моря, зокрема на місто Севастополь.

Як повідомляв Главред, у ніч на 26 січня в Рязані прогриміли гучні вибухи. Місцеві жителі повідомили, що безпілотники атакували нафтопереробний завод. Як пишуть росЗМІ, внаслідок удару на території НПЗ знову виникла пожежа. Це вже друга атака на цей завод за дві доби.

Розже в Генштабі підтвердили, що 26 січня Сили оборони України повторно завдали ударів по об'єктах Рязанської нафтопереробної компанії, що забезпечує російську армію, і по передовому пункту управління окупантів у районі селища Коренево Курської області РФ.

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