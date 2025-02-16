Успіх ЗСУ на фронті та умови мирних переговорів: головні новини України (дайджест)

Новини України 16 лютого станом на 19:30: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 19:30 16 лютого / Колаж Главред, фото: Білий дім, УНІАН, 22 ОМБр, ДСНС України

Головні новини України станом на 19:30. Добірка Главреда:

РФ може змінити ціль наступу у 2025 році: в ISW назвали напрямок

Російське командування може змінити пріоритет наступальних операцій з Покровська на Костянтинівку навесні та влітку 2025 року. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що саме через це просування ворога на Покровському напрямку значно сповільнилося останнім часом.

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Якою буде перемога у війні для України: Келлог назвав важливий фактор

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог вважає, що те, як виглядатиме перемога у війні, є питанням для самих українців. Проте головним фактором має стати зупинення бойових дій. Про це він сказав під час дискусій на полях Міжнародної безпекової конференції в Мюнхені, передає Укрінформ.

У США назвали позицію щодо України на перемовинах про завершення війни - WSJ

Державний секретар Сполучених Штатів Марк Рубіо нібито сказав міністру закордонних справ України Андрію Сибізі, що Вашингтон не збирається "утримувати" Київ від перемовин із Москвою, оскільки в цьому немає жодного сенсу.

Як повідомляє The Wall Street Journal, американські чиновники намагалися переконати українських колег у тому, що Україна буде за столом перемовин із РФ.

Україна готова сісти за стіл переговорів з Росією, але є умова - Подоляк

Йдучи на мирні угоди щодо поточної війни, Україна не робитиме помилки, як із Будапештським меморандумом і Мінськими угодами. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі Freeдом.

Росія має поступитися територіями: у Трампа зробили заяву

Країна-окупант Росія в рамках завершення війни проти України має піти на територіальні поступки. Також Кремлю, ймовірно, потрібно буде відмовитися від використання своїх збройних сил у майбутньому або ж зменшити кількість особового складу. Про це заявив спеціальний представник США з питань України та РФ Кіт Келлог.

Під час обговорення плану щодо миру в Україні на Мюнхенській конференції він розповів про те, що, на його думку, Москва повинна буде піти на поступки для завершення війни.

США і РФ зустрінуться в Саудівській Аравії: у Reuters дізналися терміни і головну мету

Днями в Саудівській Аравії відбудеться зустріч офіційних представників США та країни-агресора Росії. Вони консультуватимуться з питань завершення російсько-української війни. Метою зустрічі є обговорення організації саміту за участю глави Білого дому Дональда Трампа, очільника РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляє Reuters, перемовини будуть спрямовані на припинення війни. Представник Штатів Майкл Маккол розповів, що США представлять державний секретар Марко Рубіо, радник із питань нацбезпеки Майк Волц, а також американський спецпредставник із врегулювання Стів Уіткофф.

РФ запустила по Україні понад 140 дронів та балістику: є постраждалі

В ніч на 16 лютого країна-агресор Росія запустила по Україні 143 дрона та дві балістичні ракети. ППО збила більшість безпілотників. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 16 лютого противник атакував 143 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів", - йдеться у повідомленні.

Україна приголомшена пропозицією Трампа щодо надр: у WP розкрили деталі

Адміністрація Трампа "зажадала" від України надати США тотальний контроль над рідкісними металами і критично важливими матеріалами, серед яких літій, графіт і уран. Угода передбачала надання Штатам права на видобуток 50% мінеральних ресурсів, без будь-яких гарантій безпеки. Київ був приголомшений і відкинув таку пропозицію.

У матеріалі The Washington Post йдеться про те, що в Києві були вкрай неприємно здивовані такою пропозицією. Один з українських чиновників порівняв ініціативу з розподілом африканських колоній Європою у XVIII столітті.

Кількість загиблих військових різко зросла: нові деталі теракту в Миколаєві

Унаслідок теракту в Миколаєві 14 лютого загинули троє співробітників Центру протимінної діяльності – Вадим Єлісєєв, Олена Ключнікова та Євгеній Сірик. Про це 15 лютого повідомила пресслужба відомства у Facebook.

Потужний вибух у Смоленську: під удар потрапив важливий завод РФ

У ніч на 16 лютого в Російському місті Смоленськ було атаковано завод ТОВ "ПОЛІМІКС", раніше відомий як Смоленський автоагрегатний завод. Про це повідомив речник УДА Сергій Братчук.

Зазначається, що підприємство має потужну виробничу базу, зокрема механіко-збірне, заготівельне, термічне, інструментальне та ливарне виробництво. Також воно надає послуги з металообробки та ремонту.

"Окупанти отримали прочухана": ЗСУ звільнили село поблизу Покровська

Сили оборони вибили російських окупантів з села Піщане поблизу Покровська. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі Суспільного.

"Зараз росіяни отримали певного прочухана під Покровськом", - наголосив він.

Трамп готує катастрофічний план для України: The Telegraph дізнався деталі

Так званий мирний план президента США Дональда Трампа може передбачати "передачу" Україною 20% своєї території агресору Росії. Сам мир буде "гарантований", мовляв, словом очільника Кремля Володимира Путіна та "багатонаціональними силами" без участі Штатів. У такому разі ані Америка, ані НАТО не будуть зобов'язані захищати українську державу в тому разі, якщо країна-окупант нападе знову. У матеріалі The Telegraph йдеться про те, що ризики реалізації такого сценарію очевидні.

Атака РФ на Миколаїв: ворог пошкодив ТЕС, 46 тисяч абонентів залишилися без тепла

Російські окупанти вночі 16 лютого атакували безпілотниками Миколаїв. Ворог пошкодив в місті теплову електростанцію. У результаті 46 тисяч абонентів залишилися без теплопостачання.

Росіяни хотіли залишити людей без тепла і завдали прицільного удару по критичній інфраструктурі, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Хочуть закріпитися: окупанти з технікою прорвалися у Новосілку

Механізована колона армії країни-агресора Росії, яка складалась з чотирьох одиниць техніки, здійснила успішну спробу штурму в напрямку села Новосілка Донецької області. Про це повідомляє DeepState.

За даними аналітиків, окупанти висадили у населеному пункті десант.

Як закінчиться війна в Україні: президент Фінляндії окреслив три ключові етапи

Президент Фінляндії Александр Стубб окреслив три етапи мирного врегулювання війни в Україні. Перший крок – посилення України для переговорів. Про це він заявив під час Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє РБК-Україна.

Шольц звернувся до Трампа і зробив заяву щодо України

Адміністрації Дональда Трампа слід дати зрозуміти главі Кремля Володимиру Путіну, що Європа і Сполучені Штати продовжуватимуть допомагати Україні. Європейські країни витрачають на підтримку Києва більше, ніж США, тому з Європою треба рахуватися, а європейських лідерів треба підключити до мирних перемовин. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

В інтерв'ю Bloomberg він розповів про те, що наполягає на участі Європи в перемовинах, спрямованих на завершення російсько-української війни. Без України жодних рішень не буде.

100 тисяч людей без опалення: Зеленський назвав жахливі наслідки удару РФ

Внаслідок російського обстрілу Миколаєва в ніч на 16 лютого понад 100 тисяч мешканців міста залишились без опалення. Про це у своєму Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок удару російського дрона-камікадзе по критичній інфраструктурі понад 100 тисяч мешканців Миколаєва залишилися без опалення.

Зустрічі з росіянами не плануються, поки ми не напрацюємо план - Єрмак

На Мюнхенській конференції з безпеки відбулося чимало, що "може свідчити про напрацювання плану завершення війни". Таку думку висловив у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Вдарить мороз до -21°С: аномальний холод насувається на Україну

Протягом усього тижня, з 17 по 23 лютого, очікується період аномально холодної погоди. Середньодобова температура повітря буде на 5 – 9 °С нижче за кліматичну норму через вплив холодної арктичної повітряної маси та потужного антициклону. Таким прогнозом погоди поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

Опади очікуються незначні, подекуди випадатиме сніг. В окремих регіонах можливі морози до -20 °С, на дорогах – ожеледиця.

"Плани США щодо України нестандартні": Сікорський дізнався деталі тактики переговорів

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів, що команда президента США Дональда Трампа поділилася з ним своїми планами щодо України. Про це повідомляє The Guardian.

За словами Сікорського, американська тактика ведення переговорів дає йому надію, хоча і є "неортодоксальною".

Україна юридично не визнає окуповані території російськими і ніколи цього не зробить. Водночас Київ може відмовитися від окупованих територій у рамках дипломатичної угоди, згідно з якою Україна вступить в НАТО і переговорами поверне втрачені землі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News.

Які будуть кордони України після війни: Зеленський розповів про розмову з Путіним

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News зробив низку важливих заяв про майбутнє війни, позицію Заходу та можливі сценарії розвитку подій. Він попередив, що вже цього літа Росія може атакувати інші регіони Європи, а також висловив думку, що Дональд Трамп не зможе укласти мирну угоду з Путіним без участі України, хоча у нього є шанс змусити Кремль до переговорів.

Главред зібрав головні заяви президента України Володимира Зеленського.

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