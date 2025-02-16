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Атака РФ на Миколаїв: ворог пошкодив ТЕС, 46 тисяч абонентів залишилися без тепла

Андрій Ганчук
16 лютого 2025, 14:25
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Росіяни хотіли залишити Миколаїв без тепла в мінусову температуру.
Миколаїв
Рятувальники та інші профільні служби ліквідовують наслідки ворожого удару по Миколаєву / Колаж: Главред, фото: ДСНС у Миколаївській області, Суспільне Миколаїв

Що відбувається в Миколаєві:

  • Окупанти пошкодили ТЕС у Миколаєві
  • Рятувальники ліквідовують наслідки
  • Місцевих жителів просять економити електроенергію

Російські окупанти вночі 16 лютого атакували безпілотниками Миколаїв. Ворог пошкодив в місті теплову електростанцію. У результаті 46 тисяч абонентів залишилися без теплопостачання.

Ворог свідомо бив по критичній інфраструктурі

Росіяни хотіли залишити людей без тепла і завдали прицільного удару по критичній інфраструктурі, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Сьогодні вночі російські терористи прицільно атакували критичну інфраструктуру Миколаєва. БПЛА ворога пошкодили теплову електростанцію міста. Це зроблено свідомо, щоб залишити людей без тепла за мінусових температур і створити гуманітарну катастрофу. Наразі без теплопостачання залишаються 46 тис. абонентів", - повідомив прем'єр.

Миколаїв
Кадри роботи рятувальників у Миколаєві / ДСНС у Миколаївській області
Миколаїв
Кадри роботи рятувальників у Миколаєві / ДСНС у Миколаївській області
Миколаїв
Кадри роботи рятувальників у Миколаєві / ДСНС у Миколаївській області
Миколаїв
Наслідки удару російських окупантів по Миколаєву / Суспільне Миколаїв
Миколаїв
Наслідки удару російських окупантів по Миколаєву / Суспільне Миколаїв

Рятувальники ліквідовують наслідки

За словами Шмигаля, у місті працюють відповідні служби: ліквідовують наслідки атаки та намагаються якнайшвидше повернути тепло до будинків, школ та лікарень.

У Миколаєві розгорнуто 67 пунктів незламності, підключаються 3 модульні котельні в закладах охорони здоров'я.

Центральна та місцева влада координують дії, щоб допомогти людям.

"Дав доручення провести засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з цього питання. За її підсумками буде вжито ще низку заходів для забезпечення теплом жителів міста", - наголосив Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль

Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації. До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

Окупанти атакували Миколаїв - що про це відомо:

Як повідомляє Главред, у ніч на 16 лютого ворог атакував Миколаїв. Була пожежа, загорівся об'єкт критичної інфраструктури.

"У ніч на 16 лютого ворог здійснив масову атаку на місто. Внаслідок чого є пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури, виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована пожежниками. Унаслідок падіння уламків і дії вибухової хвилі пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення", - інформував Віталій Кім.

Окупанти пошкодили електрогенерацію, проводяться відновлювальні роботи, розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Важливо розуміти, що в ці дні очікується похолодання. Прошу економно використовувати електроенергію і не вмикати одночасно багато обігрівачів, щоб енергосистема не перевантажилася", - додав градоначальник.

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Хто такий Олександр Сєнкевич

Олександр Федорович Сєнкевич - український політичний діяч і бізнесмен, міський голова Миколаєва, керівник Миколаївського міського осередку "Самопомочі", повідомляє Вікіпедія.

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