Хочуть закріпитися: окупанти з технікою прорвалися у Новосілку

Ключові тези:
- Армія РФ здійснила успішну спробу штурму в напрямку села Новосілка
- Окупанти висадили у населеному пункті десант
- Вони намагатимуться вибити ЗСУ з села
Механізована колона армії країни-агресора Росії, яка складалась з чотирьох одиниць техніки, здійснила успішну спробу штурму в напрямку села Новосілка Донецької області. Про це повідомляє DeepState.
За даними аналітиків, окупанти висадили у населеному пункті десант.
"Вчергове помітна тактика (росіян, - ред.), коли попереду колони йде танк, скоріше за все, обвішаний РЕБами, а екіпаж техніки був упевнений в невразливості", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що колона пройшла БрРО однієї з бригад, заїхала в село та висадила десант фактично в тил суміжному підрозділу.
"При відході техніки, по ній вже почали наносити ураження, зокрема, суміжні підрозділи Президентської бригади. Наразі в селі перебуває близько 20-ти піхотинців, які пробують закріплюватися, ховатися в будинках", - наголосили аналітики.
В DeepState також додають, що окупанти намагатимуться вибити українських військових з села.
Ситуація на фронті - що відомо
Як повідомляв Главред, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що Сили оборони вибили російських окупантів з села Піщане поблизу Покровська.
Водночас, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що командування російської армії може зробити пріоритетним наступ на Костянтинівку у 2025 році і тому посилює угруповання на даному напрямку за рахунок сил з Покровського напрямку.
Крім того, українські Збройні сили нещодавно просунулися в Курській області на південний схід від Суджі.
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