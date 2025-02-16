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Хочуть закріпитися: окупанти з технікою прорвалися у Новосілку

Марія Николишин
16 лютого 2025, 14:38
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Наразі в селі перебуває близько 20-ти російських піхотинців.
Хочуть закріпитися: окупанти з технікою прорвалися у Новосілку
Окупанти прорвалися у Новосілку / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Ключові тези:

  • Армія РФ здійснила успішну спробу штурму в напрямку села Новосілка
  • Окупанти висадили у населеному пункті десант
  • Вони намагатимуться вибити ЗСУ з села

Механізована колона армії країни-агресора Росії, яка складалась з чотирьох одиниць техніки, здійснила успішну спробу штурму в напрямку села Новосілка Донецької області. Про це повідомляє DeepState.

За даними аналітиків, окупанти висадили у населеному пункті десант.

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"Вчергове помітна тактика (росіян, - ред.), коли попереду колони йде танк, скоріше за все, обвішаний РЕБами, а екіпаж техніки був упевнений в невразливості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що колона пройшла БрРО однієї з бригад, заїхала в село та висадила десант фактично в тил суміжному підрозділу.

"При відході техніки, по ній вже почали наносити ураження, зокрема, суміжні підрозділи Президентської бригади. Наразі в селі перебуває близько 20-ти піхотинців, які пробують закріплюватися, ховатися в будинках", - наголосили аналітики.

В DeepState також додають, що окупанти намагатимуться вибити українських військових з села.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що Сили оборони вибили російських окупантів з села Піщане поблизу Покровська.

Водночас, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що командування російської армії може зробити пріоритетним наступ на Костянтинівку у 2025 році і тому посилює угруповання на даному напрямку за рахунок сил з Покровського напрямку.

Крім того, українські Збройні сили нещодавно просунулися в Курській області на південний схід від Суджі.

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DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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