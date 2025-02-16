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Україна приголомшена пропозицією Трампа щодо надр: у WP розкрили деталі

Андрій Ганчук
16 лютого 2025, 11:59
295
Президент Володимир Зеленський на цьому етапі відкинув угоду зі США.
Зеленський, Трамп
Київ був приголомшений пропозицією адміністрації Трампа щодо надр, Зеленський відклав угоду / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Що написали журналісти WP:

  • США захотіли тотального контролю над надрами України
  • Глава Мінфіну США вимагав негайного підписання документа
  • Зеленський відмовився підписувати угоду

Адміністрація Трампа "зажадала" від України надати США тотальний контроль над рідкісними металами і критично важливими матеріалами, серед яких літій, графіт і уран. Угода передбачала надання Штатам права на видобуток 50% мінеральних ресурсів, без будь-яких гарантій безпеки. Київ був приголомшений і відкинув таку пропозицію.

У Києві були шоковані ініціативою адміністрації Трампа

У матеріалі The Washington Post йдеться про те, що в Києві були вкрай неприємно здивовані такою пропозицією. Один з українських чиновників порівняв ініціативу з розподілом африканських колоній Європою у XVIII столітті.

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США вимагали негайного оформлення "угоди"

Крім того, журналісти пишуть, що передбачувану угоду Київ отримав лише за 4 години до візиту глави Мінфіну Бессента. У Зеленського було лише декілька хвилин, щоб подивитися документ.

Водночас Бессент "наполягав" на негайному підписанні документа.

Україна приголомшена пропозицією Трампа щодо надр: у WP розкрили деталі
Які цінні метали є в Україні / Інфографіка: Главред

Без гарантій безпеки для України

Також зазначається, що в документі не було жодних гарантій. Швидше, йшлося про меморандум про взаєморозуміння, "регульований законодавством Нью-Йорка", але не масштабну міжнародну угоду.

Документ у тому вигляді, в якому його привезли американці до Києва, не мав би жодної юридичної сили.

Україна робить хід у відповідь

Тепер у Києві працюють над "зустрічними пропозиціями" щодо угоди.

"Українські чиновники розробляють контрпропозицію, яка надасть Вашингтону більший доступ до природних ресурсів, але посилить гарантії безпеки з боку США для України", - пишуть журналісти з посиланням на джерела, знайомі з перемовинами.

Угода про рідкоземельні метали - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, на початку лютого президент США Дональд Трамп сказав, що шукає можливість обміну допомоги Україні в обмін на рідкоземельні метали. Трамп намагається, мовляв, відбити гроші, вкладені в підтримку Києва.

Пізніше Трамп заявив, що Україна "згодна" передати Штатам рідкоземельні метали на 500 мільярдів доларів. Причому Трамп захотів мати доступ до українських природних ресурсів незалежно від того, чи вдасться підписати мирну угоду.

Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду зі США про рідкоземельні метали, про що він сам сказав на пресконференції в Мюнхені. За словами глави держави, документ не відповідає інтересам Києва. Документ має бути пов'язаний із гарантіями безпеки.

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Що таке The Washington Post?

The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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