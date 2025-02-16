Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У США назвали позицію щодо України на перемовинах про завершення війни - WSJ

Андрій Ганчук
16 лютого 2025, 08:52
812
Україна не погодиться на мирні угоди, підписані без участі Києва, раніше говорив Володимир Зеленський.
Рубіо, Сібіга
США не перешкоджатимуть перемовинам Києва і Москви - Рубіо / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, МЗС України

Коротко:

  • США намагалися переконати Україну, що вона буде за столом перемовин
  • Рубіо сказав Сібізі, що США не будуть утримувати Україну від діалогу з РФ

Державний секретар Сполучених Штатів Марк Рубіо нібито сказав міністру закордонних справ України Андрію Сибізі, що Вашингтон не збирається "утримувати" Київ від перемовин із Москвою, оскільки в цьому немає жодного сенсу.

Як повідомляє The Wall Street Journal, американські чиновники намагалися переконати українських колег у тому, що Україна буде за столом перемовин із РФ.

відео дня

Після того як президент Зеленський сказав, що Україна не погодиться на "мирні" домовленості, нав'язані їй згори, Вашингтон змушений був змінити риторику.

За словами дипломатів, які були присутні на зустрічі глав МЗС країн Великої сімки в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції, Рубіо сказав міністру закордонних справ Андрію Сибізі, що Штати не збираються утримувати Україну від перемовин із РФ, і було б нерозумно це робити.

Хто такий Андрій Сибіга?

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Мирні ініціативи Трампа - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп 12 лютого провів телефонні перемовини з главою Кремля Володимиром Путіним. Трамп і Путін домовилися про запуск мирних перемовин і взаємні візити в Москву і Вашингтон. Після цього дзвінка Трампа зателефонував Зеленському.

Україна не погодиться з мирними угодами, які будуть підписані без участі Києва, сказав Володимир Зеленський. Українська держава і Європа обов'язково мають бути присутніми за столом перемовин.

Мирні переговори щодо України можуть розпочатися вже найближчими днями, вважають журналісти Politico. Зазначається, що США мають представити радник із нацбезпеки Майк Волтц, Марк Рубіо, і спецпредставник Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф. Утім, Київ не підтверджує свою участь у таких консультаціях.

Інші новини:

Хто такий Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Марко Рубіо війна Росії та України мирні переговори з Росією Андрій Сибіга
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
РФ запустила по Україні понад 140 дронів та балістику: є постраждалі

РФ запустила по Україні понад 140 дронів та балістику: є постраждалі

10:45Україна
США і РФ зустрінуться в Саудівській Аравії: у Reuters дізналися терміни і головну мету

США і РФ зустрінуться в Саудівській Аравії: у Reuters дізналися терміни і головну мету

10:20Світ
Трамп робить ставку на припинення вогню, а не на сталий мир в Україні - Чалий

Трамп робить ставку на припинення вогню, а не на сталий мир в Україні - Чалий

10:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
"Це не наша сім'я": дочка Заворотнюк визвірилася на нову жінку Чернишова

"Це не наша сім'я": дочка Заворотнюк визвірилася на нову жінку Чернишова

Ціна зненацька обвалилась на 12%: в Україні масово розпродають популярний фрукт

Ціна зненацька обвалилась на 12%: в Україні масово розпродають популярний фрукт

Карта Deep State онлайн за 16 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 16 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Вкорениться навіть палиця: що додати у воду для утворення коренів

Вкорениться навіть палиця: що додати у воду для утворення коренів

Помер популярний російський актор

Помер популярний російський актор

Останні новини

10:45

РФ запустила по Україні понад 140 дронів та балістику: є постраждалі

10:42

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 лютого: Тельцям - зустріч, Раку - розчарування

10:34

Дар’я Петрожицька – нова ведуча шоу "Я люблю Україну" на телеканалі ТЕТВідео

10:27

Китайський гороскоп на завтра 17 лютого: Зміям - провина, Свиням - збентеження

10:20

США і РФ зустрінуться в Саудівській Аравії: у Reuters дізналися терміни і головну мету

Очі й вуха Трампа та холодний душ для Європи: Рейтерович – про виступ Венса у МюнхеніОчі й вуха Трампа та холодний душ для Європи: Рейтерович – про виступ Венса у Мюнхені
10:00

Трамп робить ставку на припинення вогню, а не на сталий мир в Україні - Чалий

09:54

Росія має поступитися територіями: у Трампа зробили заяву

09:43

Україна готова сісти за стіл переговорів з Росією, але є умова - Подоляк

09:34

"Обблював себе": втікач Олег Винник зганьбився на своєму концерті в Чехії

Реклама
09:24

Гороскоп на завтра 17 лютого: Близнюки - неймовірний успіх, Терезам - сюрприз

09:06

Карта Deep State онлайн за 16 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

08:54

Путіністи Йосип Пригожин і Валерія схопилися на публіці - що сталося

08:52

У США назвали позицію щодо України на перемовинах про завершення війни - WSJ

08:43

Якою буде перемога у війні для України: Келлог назвав важливий фактор

07:44

РФ може змінити ціль наступу у 2025 році: в ISW назвали напрямок

07:15

Де заховані 3 обличчя: тільки люди з "орлиним зором" знайдуть їх за 5 секунд

06:02

Білорусь між Китаєм і США: чому Вашингтон змінив риторику?Погляд

06:00

Хто перетне перехрестя третім: тест ПДР, на якому спотикається багато водіїв

05:05

Яке сьогодні свято 16 лютого 2025 року: що не можна робити після заходу сонця

04:35

Що таке "казьо": лише одиниці дадуть правильну відповідьВідео

Реклама
03:33

"За Трампом не заіржавіє": Кулик про сценарій "великої зустрічі" з ПутінимВідео

02:35

Як змусити кущі півоній рясно цвісти: секрет криється під землею

00:50

Для чого потрібна кнопка під педаллю газу в авто: знають лише одиниці

00:34

Робота з командою Трампа почалася: Зеленський розказав про спеціальну угоду

00:10

Співпраця між Вашингтоном і Москвою: Кулик розкрив неочікуваний сценарійВідео

15 лютого, субота
23:50

Держсекретар США особисто говорив із Лавровим: офіційні подробиці

23:23

Влупить -17: Україну атакує нова морозна хвиля зі снігом

22:19

Зустріч Трампа з Путіним: ЗМІ дізналися ймовірну дату і місце саміту

22:04

Кошовий розповів про проблеми з 17-річною донькоюВідео

21:41

Найближчими днями можуть початися мирні переговори щодо України - PoliticoВідео

21:24

"Потужний удар НАТО по РФ": в Альянсі спрогнозували відповідь на агресію Москви

21:16

Як з гуся вода: Сєдокова дала фальшивий концерт у Казахстані на 14 лютогоВідео

21:01

НАТО не може гарантувати завершення війни в Україні за 180 днів - Рютте

20:22

Чому не варто наносити воду на кузов авто перед піною: водії будуть здивовані

20:18

Введення європейських військ і гарантії для України: ЗМІ про несподіваний план США

20:15

США приготували Лукашенку спеціальну угоду: у ЗМІ розкрили, як це вплине на Кремль

19:54

Келлог на фронті, миротворці та мінерали: підсумкові заяви Зеленського у МюнхеніФотоВідео

19:24

Європа, час подорослішати: що хочуть США від союзниківПогляд

19:16

Помер популярний російський актор

19:14

Переговори щодо України без Європи: Зеленський жорстко відповів на заяву Келлога

Реклама
18:58

Чому Зеленський відмовився підписувати угоду із США - розкрито деталі

18:31

Наступ росіян різко зупинився на Покровському напрямку: Попович розкрив причини

18:21

Відправлення європейських військ в Україну обговорюють із Зеленським: в AP дізналися деталі

17:47

У сім'ю прийде благополуччя: що потрібно зробити 16 лютого, прикмети

17:18

Мерц назвав головну умову передачі Україні далекобійних ракет Taurus

17:17

РФ почала виводити із Сирії судна, наповнені боєприпасами: що насправді відбувається

16:29

У Трампа назвали терміни закінчення війни й розкрили деталі гарантій для України

16:27

ТОП-5 нових автомобілів в Україні дешевше $18 000: рейтинг моделей 2025 року

16:23

Чим відрізняються 2 дівчини з котом: лише геній знайде відмінні деталі за 21 секунду

16:13

На ЧАЕС вже два дні триває пожежа: в Міненерго вказали на загрозу

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти