У США назвали позицію щодо України на перемовинах про завершення війни - WSJ

Україна не погодиться на мирні угоди, підписані без участі Києва, раніше говорив Володимир Зеленський.

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США не перешкоджатимуть перемовинам Києва і Москви - Рубіо / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, МЗС України

Коротко:

США намагалися переконати Україну, що вона буде за столом перемовин

Рубіо сказав Сібізі, що США не будуть утримувати Україну від діалогу з РФ

Державний секретар Сполучених Штатів Марк Рубіо нібито сказав міністру закордонних справ України Андрію Сибізі, що Вашингтон не збирається "утримувати" Київ від перемовин із Москвою, оскільки в цьому немає жодного сенсу.

Як повідомляє The Wall Street Journal, американські чиновники намагалися переконати українських колег у тому, що Україна буде за столом перемовин із РФ.

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Після того як президент Зеленський сказав, що Україна не погодиться на "мирні" домовленості, нав'язані їй згори, Вашингтон змушений був змінити риторику.

За словами дипломатів, які були присутні на зустрічі глав МЗС країн Великої сімки в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції, Рубіо сказав міністру закордонних справ Андрію Сибізі, що Штати не збираються утримувати Україну від перемовин із РФ, і було б нерозумно це робити.

Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп 12 лютого провів телефонні перемовини з главою Кремля Володимиром Путіним. Трамп і Путін домовилися про запуск мирних перемовин і взаємні візити в Москву і Вашингтон. Після цього дзвінка Трампа зателефонував Зеленському.

Україна не погодиться з мирними угодами, які будуть підписані без участі Києва, сказав Володимир Зеленський. Українська держава і Європа обов'язково мають бути присутніми за столом перемовин.

Мирні переговори щодо України можуть розпочатися вже найближчими днями, вважають журналісти Politico. Зазначається, що США мають представити радник із нацбезпеки Майк Волтц, Марк Рубіо, і спецпредставник Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф. Утім, Київ не підтверджує свою участь у таких консультаціях.

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Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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