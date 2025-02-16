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Трамп готує катастрофічний план для України: The Telegraph дізнався деталі

Андрій Ганчук
16 лютого 2025, 13:21
1758
Мир "буде гарантовано", мовляв, словом глави країни-окупанта Володимира Путіна.
Трамп готує катастрофічний план для України: The Telegraph дізнався деталі
Путін і Трамп, схоже, вже домовилися - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Головне з матеріалу The Telegraph:

  • План Трампа може стати капітуляцією України
  • Україна може втратити 20% своїх суверенних територій
  • Захід може не дати Україні гарантій безпеки

Так званий мирний план президента США Дональда Трампа може передбачати "передачу" Україною 20% своєї території агресору Росії. Сам мир буде "гарантований", мовляв, словом очільника Кремля Володимира Путіна та "багатонаціональними силами" без участі Штатів. У такому разі ані Америка, ані НАТО не будуть зобов'язані захищати українську державу в тому разі, якщо країна-окупант нападе знову.

"Очевидні ризики такого врегулювання"

У матеріалі The Telegraph йдеться про те, що ризики реалізації такого сценарію очевидні.

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"Очевидні ризики такого врегулювання - це одне, але європейську владу шокувало те, що Трамп і Путін, схоже, домовилися про це, не порадившись ні з ким", - ідеться в повідомленні.

Також акцентується увага на тому, що президент України Володимир Зеленський хоч і зустрівся з віцепрезидентом Штатів Джей Ді Венсом, але таку зустріч можна назвати запізнілою. Адже Путін і Трамп уже зробили певні дії.

Як може виглядати "мир"

Журналісти нагадали, що міністр оборони США Піт Гегсет окреслив можливий мир так: повернення України до кордонів початку 2014 року "нереалістичне", а РФ не потрібно віддавати захоплені території. Тому заморозка війни відбудеться за тими лініями, які будуть на момент підписання угоди.

"Тому в обох сторін тепер є настійний стимул битися якомога сильніше протягом наступних тижнів і захоплювати стільки земель, скільки буде можливо", - зазначають журналісти.

Можливий обмін територіями

У The Telegraph припустили, що Україна і РФ можуть обмінятися територіями. Київ може запропонувати обміняти підконтрольні райони в Курській області на частину Харківської області. Але навіть попри це окупанти все одно отримають 20% землі України.

Що відомо про Піта Гегсета

Пітер Брайан Гегсет - американський телеведучий, письменник і колишній офіцер Національної гвардії США, якого новообраний президент Дональд Трамп номінував у листопаді 2024 року на посаду міністра оборони США у своєму другому кабінеті, повідомляє Вікіпедія. Політичний коментатор Fox News з 2014 року та співведучий Fox & Friends у вихідні дні з 2017 по 2024 рік, раніше він був виконавчим директором організацій Vets for Freedom та Concerned Veterans for America. Гегсет розглядався як кандидат на посаду міністра у справах ветеранів США в першій адміністрації Трампа, але замість нього було призначено Девіда Шулкіна. Гегсет є автором книг, серед яких "Американський хрестовий похід" (2020) та "Війна з воїнами" (2024). 12 листопада 2024 року Трамп заявив, що Гегсет буде його кандидатом на посаду міністра оборони США.

Який механізм "миру" між Україною та РФ

На думку автора статті, незважаючи на те, що спецпредставник США із завершення війни Кіт Келлог заперечує укладення угод за аналогією з "Мінськом", саме Мінські угоди можуть дати уявлення про те, яким може бути новий договір між Києвом і Москвою.

Можливо, на початку лінію фронту буде заморожено вздовж лінії зіткнення, після чого і Київ, і Москва, зобов'язані будуть вивести з цієї зони важкі озброєння.

Гарантії безпеки від Європи - неможливі?

Європейські країни навряд чи здатні надати Україні гарантії безпеки. Згідно з оцінками колишнього генсекретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, необхідно від 50 до 100 тисяч військових, щоб охороняти лінію припинення вогню. Глава британської армії лорд Даннатт засумнівався у здатності Лондона забезпечити достатню кількість військ зі свого боку.

Трамп не знає, як гарантувати безпеку Україні

Журналісти зазначили, що Трамп так і не відповів, як не допустити повторного нападу Росії. У Британії припустили, що Вашингтон можна переконати надати прикриття миротворцям в Україні з повітря в обмін на українські копалини.

"По всій Європі та світу це момент історичних масштабів. Але єдине місце, де телефонна розмова Трампа з Путіним не справила великого враження - це сам фронт", - зазначено в статті.

Трамп готує катастрофічний план для України: The Telegraph дізнався деталі
Коротко про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Що думають військові

Усе, що відбувається в Мюнхені, для окопів значення не має, каже командир міномета Михайло. Він нагадав про атаки ворога в районі Торецька, де ЗСУ стримують ворожі наступальні дії.

РФ може піти в ще один великий наступ

У матеріалі підкреслюється, що росіяни можуть зібрати сили для ще одного великого наступу.

"Можливо, це тактика Великої війни. За межами окопів, як і століття тому, великі імперіалістичні держави збираються, щоб укласти угоду і встановити широкі сфери впливу за її межами. Тепер, як і тоді, світ чекатиме, щоб побачити, чи буде результатом стабільність - або катастрофа", - резюмували в The Telegraph.

Плани Трампа щодо завершення війни - головні новини:

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп днями зателефонував Володимиру Путіну. Трамп розсипався в компліментах Путіну і сказав, що збирається приїхати до Москви, а Путіна покликав до Вашингтона. Лише після цього він зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

Україна навряд чи поверне території, які РФ окупувала 2014 року, вважає Дональд Трамп. За його словами, Києву вдасться повернути лише деякі землі.

Росії теж доведеться піти на територіальні поступки, сказав спецпредставник США по Україні та РФ Кіт Келлог. Також можуть з'явитися обмеження на дії російських збройних сил.

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Що відомо про The Telegraph?

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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