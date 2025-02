Трамп готує катастрофічний план для України: The Telegraph дізнався деталі

Головне з матеріалу The Telegraph:

Так званий мирний план президента США Дональда Трампа може передбачати "передачу" Україною 20% своєї території агресору Росії. Сам мир буде "гарантований", мовляв, словом очільника Кремля Володимира Путіна та "багатонаціональними силами" без участі Штатів. У такому разі ані Америка, ані НАТО не будуть зобов'язані захищати українську державу в тому разі, якщо країна-окупант нападе знову.

У матеріалі The Telegraph йдеться про те, що ризики реалізації такого сценарію очевидні.

Також акцентується увага на тому, що президент України Володимир Зеленський хоч і зустрівся з віцепрезидентом Штатів Джей Ді Венсом, але таку зустріч можна назвати запізнілою. Адже Путін і Трамп уже зробили певні дії.

Журналісти нагадали, що міністр оборони США Піт Гегсет окреслив можливий мир так: повернення України до кордонів початку 2014 року "нереалістичне", а РФ не потрібно віддавати захоплені території. Тому заморозка війни відбудеться за тими лініями, які будуть на момент підписання угоди.

"Тому в обох сторін тепер є настійний стимул битися якомога сильніше протягом наступних тижнів і захоплювати стільки земель, скільки буде можливо", - зазначають журналісти.

У The Telegraph припустили, що Україна і РФ можуть обмінятися територіями. Київ може запропонувати обміняти підконтрольні райони в Курській області на частину Харківської області. Але навіть попри це окупанти все одно отримають 20% землі України.

На думку автора статті, незважаючи на те, що спецпредставник США із завершення війни Кіт Келлог заперечує укладення угод за аналогією з "Мінськом", саме Мінські угоди можуть дати уявлення про те, яким може бути новий договір між Києвом і Москвою.

Можливо, на початку лінію фронту буде заморожено вздовж лінії зіткнення, після чого і Київ, і Москва, зобов'язані будуть вивести з цієї зони важкі озброєння.

Європейські країни навряд чи здатні надати Україні гарантії безпеки. Згідно з оцінками колишнього генсекретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, необхідно від 50 до 100 тисяч військових, щоб охороняти лінію припинення вогню. Глава британської армії лорд Даннатт засумнівався у здатності Лондона забезпечити достатню кількість військ зі свого боку.

Журналісти зазначили, що Трамп так і не відповів, як не допустити повторного нападу Росії. У Британії припустили, що Вашингтон можна переконати надати прикриття миротворцям в Україні з повітря в обмін на українські копалини.

"По всій Європі та світу це момент історичних масштабів. Але єдине місце, де телефонна розмова Трампа з Путіним не справила великого враження - це сам фронт", - зазначено в статті.

Усе, що відбувається в Мюнхені, для окопів значення не має, каже командир міномета Михайло. Він нагадав про атаки ворога в районі Торецька, де ЗСУ стримують ворожі наступальні дії.

У матеріалі підкреслюється, що росіяни можуть зібрати сили для ще одного великого наступу.

"Можливо, це тактика Великої війни. За межами окопів, як і століття тому, великі імперіалістичні держави збираються, щоб укласти угоду і встановити широкі сфери впливу за її межами. Тепер, як і тоді, світ чекатиме, щоб побачити, чи буде результатом стабільність - або катастрофа", - резюмували в The Telegraph.

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп днями зателефонував Володимиру Путіну. Трамп розсипався в компліментах Путіну і сказав, що збирається приїхати до Москви, а Путіна покликав до Вашингтона. Лише після цього він зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

Україна навряд чи поверне території, які РФ окупувала 2014 року, вважає Дональд Трамп. За його словами, Києву вдасться повернути лише деякі землі.

Росії теж доведеться піти на територіальні поступки, сказав спецпредставник США по Україні та РФ Кіт Келлог. Також можуть з'явитися обмеження на дії російських збройних сил.

