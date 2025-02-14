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"Дрон йшов на висоті 85 метрів": який радіаційний фон на ЧАЕС після удару

Даяна Швець
14 лютого 2025, 14:36
505
Президент пояснив, чому радари не побачили ворожого дрону.
Зеленский, ЧАЭС
Зеленський прокоментував удар по ЧАЕС / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ДСНС, ОП

Головне:

  • Зеленський пояснив, що летів на висоті 85 метрів
  • Міністр Клименко розкрив деталі удару по ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі атаки росіян на ЧАЕС. За його словами дрон не бачили радари, адже він летів на висоті 85 метрів, коли атакував саркофаг на Чорнобильській АЕС.

"Сьогодні був удар дроном і зранку, майже вночі ми розмовляли з головкомом, з Повітряними силами. Що цікаво, дрон йшов на висоті 85 метрів. Мені здається, що це важливо розуміти, що радари не бачать цієї висоти", - розповів Зеленський під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

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За словами очільника України, дрон атакував саркофаг, яким закритий блок ЧАЕС, який сам по собі є дуже небезпечним.

Також Зеленський нагадав, що саркофаг був абсолютно безпечним, над його будівництвом працювали 40 країн світу.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко також прокоментував ситуацію на ЧАЕС на своїй сторінці в Telegram. Він заявив, що усі необхідні екстрені служби задіяні до ліквідації наслідків удару російського дрону по ЧАЕС.

За словами міністра, на щастя, постраждалих осіб немає, а ситуація контрольована.

"Триває розбір захисного покриття укриття над зруйнованим 4-им енергоблоком для виявлення осередків тління. На місці працюють, зокрема, рятувальники-верхолази. Радіаційний фон у нормі. Наразі на проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень. Фахівці ДСНС проводять постійні заміри", - сказав Клименко.

Також міністр Клименко підкреслив, що інформацію про наслідки російського удару та оперативну ситуацію на ЧАЕС передано до Координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації Євросоюзу в системі механізму цивільного захисту.

Атака на ЧАЕС 14 лютого - що відомо про удар

Як повідомляв Главред, у ніч на п’ятницю, 14 лютого, РФ вдарила по укриттю над зруйнованим 4-им енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Саме воно захищає світ від радіації.

Згодом керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що у Мюнхені всі дуже злі через удар РФ по ЧАЕС. Він пояснив, що США багато грошей та зусиль інвестували в укриття, по якому вдарила РФ.

Більше заяв Зеленського на конференції в Мюнхені:

Мюнхенська конференція з безпеки 2025 (МКБ) - що відомо

14 лютого у Німеччині розпочалася Мюнхенська конференція з безпеки 2025 (МКБ), яка триватиме три дні. Основною темою обговорень стане війна в Україні та пошук шляхів до миру.

Президент України Володимир Зеленський очолює українську делегацію та має зустрітися з представниками нової адміністрації Дональда Трампа.

Конференція відбувається в ключовий момент: нова адміністрація США вже розпочала свою роботу, у Брюсселі стартує новий цикл діяльності Європейського парламенту, а в Німеччині через тиждень після завершення МКБ відбудуться парламентські вибори.

Після урочистого відкриття конференції федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, учасники з різних країн світу почнуть обговорення актуальних питань глобальної безпеки під керівництвом Крістофа Гойсгена.

Основна програма конференції розпочалася у п’ятницю.

У центрі уваги будуть такі теми, як:

  • мирне врегулювання війни в Україні
  • глобальне управління
  • зміцнення демократії
  • кліматична безпека

У суботу учасники зосередяться на обговоренні міжнародного порядку, регіональних конфліктів та криз. Також буде розглянуто майбутнє трансатлантичного партнерства.

У неділю, завершальний день конференції, пройдуть дискусії про роль Європи у глобальному контексті.

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