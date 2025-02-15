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"50 кг вибухівки" на ЧАЕС: розкрито правду про атаку РФ по станції

Даяна Швець
15 лютого 2025, 13:51
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Укриття після влучання російського дрона перестало виконувати свою функцію.
ЧАЭС, дрон
На ЧАЕС є ймовірність небезпечної ситуації / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що мова:

  • Безпілотник, який запустили росіяни на ЧАЕС, ніс щонайменше 50 кг вибухівки
  • На ЧАЕС є ймовірність витоку радіоактивних речовин

Вчора російська армія запустила на Чорнобильську АЕС дрон з фугасним зарядом, який ніс щонайменше 50 кг вибухівки. Про це під час виступу на Мюнхенської безпекової конференції повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"Вночі напередодні Мюнхену цього року російський ударний дрон ударив по саркофагу, який накриває зруйнований четверний реактор Чорнобильської АЕС. Це був модифікований дрон "Шахед" — російський дрон. Технологія, яку Іран передав Росії. Його бойова частина несла щонайменше 50 кг вибухівки", — сказав Зеленський.

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Головний інженер станції Олександр Титарчук висловив думку, що внаслідок удару ворожого дрона 14 лютого, на ЧАЕС може статися витік радіоактивних речовин. Як пише Укрінформ, він пояснив, що після влучання російського БПЛА укриття, якому вже кілька десятків років перестало виконувати свої функції.

"Укриття вже старе. Йому скоро буде 40 років і для того, щоб забезпечити безпеку, світова спільнота виділяла кошти, побудували безпечний новий конфайнмент, який дуже дорогий і коштував дуже багато для нас сил і в тому числі здоров'я наших всіх робітників. Це по-перше. По-друге, укриття (після влучання російського дрона - ред.) перестало виконувати свою функцію. Тепер є ймовірність виходу радіоактивних речовин в силу тих чи інших дій, які можуть бути на старому об'єкті укриття", - розповів Титарчук

Однак станом на зараз, на щастя, ситуація контрольована.

Що відомо про Чорнобильську АЕС
Що відомо про Чорнобильську АЕС / Главред - інфографіка

"Перевищення контрольних рівнів стосовно радіаційного фону на майданчику не зафіксовано. Фон не змінився", - сказав головний інженер ЧАЕС.

Удар дроном по ЧАЕС - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на п’ятницю, 14 лютого, над зруйнованим 4-им енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції країна-агресорка вдарила по укриттю, яке захищає світ від радіації.

Штати дуже багато грошей та зусиль інвестували в це укриття. Тому, за словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, у Мюнхені всі дуже злі через удар РФ по ЧАЕС.

Згодом у СБУ розповіли подробиці удару РФ по укриттю на Чорнобильській АЕС. Всередині та поблизу укриття виявлено уламки корпусу російського безпілотника з бойовою частиною.

Більше важливих новин:

Мюнхенська конференція з безпеки 2025 (МКБ) - що відомо

14 лютого у Німеччині розпочалася Мюнхенська конференція з безпеки 2025 (МКБ), яка триватиме три дні. Основною темою обговорень стане війна в Україні та пошук шляхів до миру.

Президент України Володимир Зеленський очолює українську делегацію та має зустрітися з представниками нової адміністрації Дональда Трампа.

Конференція відбувається в ключовий момент: нова адміністрація США вже розпочала свою роботу, у Брюсселі стартує новий цикл діяльності Європейського парламенту, а в Німеччині через тиждень після завершення МКБ відбудуться парламентські вибори.

Після урочистого відкриття конференції федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, учасники з різних країн світу почнуть обговорення актуальних питань глобальної безпеки під керівництвом Крістофа Гойсгена.

У центрі уваги будуть такі теми, як:

  • мирне врегулювання війни в Україні
  • глобальне управління
  • зміцнення демократії
  • кліматична безпека

У суботу учасники зосередяться на обговоренні міжнародного порядку, регіональних конфліктів та криз. Також буде розглянуто майбутнє трансатлантичного партнерства.

У неділю, завершальний день конференції, пройдуть дискусії про роль Європи у глобальному контексті.

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