Росія має поступитися територіями: у Трампа зробили заяву

Сполучені Штати можуть вимагати від Росії поступок і щодо армії.

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Росія має піти на територіальні поступки - Келлог / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Що сказав Келлог:

Росія повинна піти на територіальні поступки

Можливо, будуть потрібні поступки від РФ і з питань армії

Важливо, щоб не сформувався альянс РФ, Китаю, КНДР та Ірану

Країна-окупант Росія в рамках завершення війни проти України має піти на територіальні поступки. Також Кремлю, ймовірно, потрібно буде відмовитися від використання своїх збройних сил у майбутньому або ж зменшити кількість особового складу. Про це заявив спеціальний представник США з питань України та РФ Кіт Келлог.

Під час обговорення плану щодо миру в Україні на Мюнхенській конференції він розповів про те, що, на його думку, Москва повинна буде піти на поступки для завершення війни.

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"Як на мене, це мають бути і територіальні поступки. І не тільки територіальні, може бути відмова використання збройних сил у майбутньому, і, можливо, зменшення кількості особового складу", - зазначив Келлог.

Також він додав, що з'явилися альянси Росії з Іраном, КНДР і Китаєм, чого раніше не було. Важливо допустити, щоб вони остаточно не сформувалися.

"Я вважаю, що дуже важливо, щоб ці альянси не формувалися", - наголосив Кіт Келлог.

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Як повідомляв Главред, днями президент США Дональд Трамп зателефонував главі Кремля Володимиру Путіну. Вони домовилися про запуск мирних перемовин і обопільні візити до Вашингтона і Москви. Потім Трамп зателефонував Зеленському і розповів про розмову з Путіним.

Україна не дасть згоди на мирні угоди, які можуть бути підписані без участі Києва, зазначив Володимир Зеленський. Україна і Європа мають бути за столом перемовин.

Держсекретар США Марко Рубіо сказав главі МЗС Андрію Сибізі, що Вашингтон не перешкоджатиме перемовинам України та Росії. За даними WSJ, про це американський політик сказав українському дипломату на полях Мюнхенської конференції.

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Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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