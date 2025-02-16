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РФ може змінити ціль наступу у 2025 році: в ISW назвали напрямок

Марія Николишин
16 лютого 2025, 07:44
916
Захоплення Покровська було головною метою РФ в Донецькій області з лютого 2024 року.
РФ може змінити ціль наступу у 2025 році: в ISW назвали напрямок
Наступ РФ на фронті / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Просування військ РФ на південь і південний захід від Покровська сповільнилося
  • Ворожі сили намагалися просунутися на північ від Котлиного і на захід від Удачного
  • РФ може зробити пріоритетним наступ на Костянтинівку у 2025 році

Російське командування може змінити пріоритет наступальних операції з Покровська на Костянтинівку навесні та влітку 2025 року. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що саме через це просування ворога на Покровському напрямку значно сповільнилося останнім часом.

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"Просування російських військ на південь і південний захід від Покровська сповільнилося за останні два тижні на тлі ознак того, що російське військове командування може надати пріоритет наступальним операціям проти Костянтинівки – найпівденнішої точки українського фортифікаційного поясу в Донецькій області – навесні та влітку 2025 року", - йдеться у повідомленні.

За словами аналітиків, у грудні 2024 і січні 2025 року російські війська швидко просувалися вперед з метою розширення російського виступу на південь і південний захід від Покровська, але ситуація змінилась на початку лютого, коли війська РФ значно сповільнили наступ на даному напрямку.

Водночас, президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що ситуація на Покровському напрямку покращилася, а речник бригади, яка діє на даному напрямку, заявив про зменшення інтенсивності атак з боку російських окупантів.

"Ворожі сили намагалися просунутися на північ від Котлиного і на захід від Удачного, але, схоже, зіткнулися з більш злагодженою українською обороною в цих районах. Сили оборони провели контратаку в районі Котлинного та Піщаного, що може створити загрозу для всього угруповання російських військ на даній ділянці фронту", - зазначили в ISW.

Аналітики припускають, що командування російської армії може зробити пріоритетним наступ на Костянтинівку у 2025 році і тому посилює угруповання на даному напрямку за рахунок сил з Покровського напрямку.

"Захоплення Покровська було головною оперативною метою російського військового командування в Донецькій області з лютого 2024 року, і російське військове командування могло передислокувати елементи 8-ї ЗВА (загальновійськової армії РФ – ред.) для посилення російських підрозділів на Покровському напрямку, якщо Росія мала намір і надалі вважати це завдання пріоритетним у 2025 році. Передислокація значних російських сил на Костянтинівський напрямок вказує на те, що російське військове командування, можливо, визначило наступ на Костянтинівку пріоритетним завданням на весну і літо 2025 року", - підсумували в ISW.

РФ може змінити ціль наступу у 2025 році: в ISW назвали напрямок
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що українські Збройні сили нещодавно просунулися в Курській області на південний схід від Суджі.

Співзасновник і аналітик DeepState Роман Погорілий повідомив, що у районі біля Покровська ЗСУ вдалося тактично поліпшити позиції в районі Дачинського та Водяного Другого.

Представник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець повідомив, що якщо росіяни зможуть окупувати Часів Яр, наступним оборонним вузлом ЗСУ стане місто Костянтинівка.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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