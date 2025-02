РФ може змінити ціль наступу у 2025 році: в ISW назвали напрямок

Ключові тези:

Російське командування може змінити пріоритет наступальних операції з Покровська на Костянтинівку навесні та влітку 2025 року. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що саме через це просування ворога на Покровському напрямку значно сповільнилося останнім часом.

За словами аналітиків, у грудні 2024 і січні 2025 року російські війська швидко просувалися вперед з метою розширення російського виступу на південь і південний захід від Покровська, але ситуація змінилась на початку лютого, коли війська РФ значно сповільнили наступ на даному напрямку.

Водночас, президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що ситуація на Покровському напрямку покращилася, а речник бригади, яка діє на даному напрямку, заявив про зменшення інтенсивності атак з боку російських окупантів.

"Ворожі сили намагалися просунутися на північ від Котлиного і на захід від Удачного, але, схоже, зіткнулися з більш злагодженою українською обороною в цих районах. Сили оборони провели контратаку в районі Котлинного та Піщаного, що може створити загрозу для всього угруповання російських військ на даній ділянці фронту", - зазначили в ISW.

Аналітики припускають, що командування російської армії може зробити пріоритетним наступ на Костянтинівку у 2025 році і тому посилює угруповання на даному напрямку за рахунок сил з Покровського напрямку.

"Захоплення Покровська було головною оперативною метою російського військового командування в Донецькій області з лютого 2024 року, і російське військове командування могло передислокувати елементи 8-ї ЗВА (загальновійськової армії РФ – ред.) для посилення російських підрозділів на Покровському напрямку, якщо Росія мала намір і надалі вважати це завдання пріоритетним у 2025 році. Передислокація значних російських сил на Костянтинівський напрямок вказує на те, що російське військове командування, можливо, визначило наступ на Костянтинівку пріоритетним завданням на весну і літо 2025 року", - підсумували в ISW.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що українські Збройні сили нещодавно просунулися в Курській області на південний схід від Суджі.

Співзасновник і аналітик DeepState Роман Погорілий повідомив, що у районі біля Покровська ЗСУ вдалося тактично поліпшити позиції в районі Дачинського та Водяного Другого.

Представник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець повідомив, що якщо росіяни зможуть окупувати Часів Яр, наступним оборонним вузлом ЗСУ стане місто Костянтинівка.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.