100 тисяч людей без опалення: Зеленський назвав жахливі наслідки удару РФ

Удари РФ по Миколаєву та Чорнобильській АЕС свідчать про небажання офіційного Кремля починати переговори про закінчення війни, зазначив Зеленський.

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Зеленський назвав жахливі наслідки удару РФ / Колаж Главред, фото: УНІАН, ДСНС України

Внаслідок російського обстрілу Миколаєва в ніч на 16 лютого понад 100 тисяч мешканців міста залишились без опалення. Про це у своєму Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок удару російського дрона-камікадзе по критичній інфраструктурі понад 100 тисяч мешканців Миколаєва залишилися без опалення.

Він наголосив, що це звичайне українське місто з цивільними об’єктами, які не мають жодного відношення до бойових дій чи фронту.

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За його словами, цей обстріл є черговим підтвердженням того, що Росія воює не просто проти України, а проти її громадян і самого життя, діючи підло та не знижуючи тиск.

"Так не роблять ті, хто дійсно хоче відновлення миру та готується до перемовин", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що ремонтні бригади вже працюють над відновленням теплопостачання, а Україна продовжуватиме співпрацю з партнерами для посилення захисту від подібних атак. Він також закликав союзників активізувати зусилля, щоб не дозволити Росії затягнути війну чи перетворити постійну загрозу на нову реальність.

"Треба дотискати Росію до миру. Нещодавній удар "шахеда" по укриттю на Чорнобильській АЕС, цей удар по Миколаєву, усі інші подібні російські удари мають призводити до сильної реакції, до сильної нашої взаємодії – усіх партнерів – і до спільної роботи заради примусу Росії до миру. Вдячний усім, хто допомагає Україні й українцям!", - резюмував Зеленський.

Що відомо про Чорнобильську АЕС / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 16 лютого Росія здійснила масштабну атаку на Україну, запустивши 143 дрони та дві балістичні ракети. Більшість безпілотників була збита силами української ППО, йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ.

За даними британської розвідки, країна-агресор здатна щомісяця випускати по Україні до двох тисяч дронів-камікадзе. Водночас Україна може відповідати ударами по російських військових об’єктах, зазначили в Міністерстві оборони Великої Британії.

Попередня масована ракетна атака РФ відбулася 15 січня. Враховуючи, що окупанти зазвичай завдають таких ударів раз на місяць, можна припустити, що новий наліт вже готується, вважає військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. Водночас він зазначає, що передбачити точну дату атаки неможливо, оскільки Росія не чекає сильних морозів, щоб завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі.

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