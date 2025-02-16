РФ запустила по Україні понад 140 дронів та балістику: є постраждалі

Сили протиповітряної оборони відпрацювали по ворожих цілях, збивши дрони.

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Нічна атака РФ / колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

Росія запустила по Україні 143 дрона та дві балістичні ракети

Підтверджено збиття 95 ударних БПЛА

Внаслідок атаки є пошкодження в Київській та Миколаївській області

В ніч на 16 лютого країна-агресор Росія запустила по Україні 143 дрона та дві балістичні ракети. ППО збила більшість безпілотників. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 16 лютого противник атакував 143 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів", - йдеться у повідомленні. відео дня

Зазначається, що окупанти запускали БПЛА із напрямків - Орел, Брянськ, Шаталово. Також росіяни атакували двома балістичними ракетами Одеську область із окупованого Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 95 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів", - зазначили у Повітряних силах.

ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Водночас, 46 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Як відпрацювала ППО / фото: Повітряні Сили

Наслідки атаки РФ по Україні

Сьогодні у ночі російські війська атакували Київську область за допомогою безпілотних літальних апаратів. Повітряна тривога тривала понад 5 годин. Про це повідомив в. о. голови Київської ОВА Микола Калашник.

Сили протиповітряної оборони відпрацювали по ворожих цілях, збивши дрони. Постраждалих серед цивільного населення немає. Влучань у критичну інфраструктуру також не зафіксовано.

Однак внаслідок атаки у Бориспільському районі сталося загоряння складського приміщення виробництва, а також руйнування його покрівлі. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Крім того, пошкоджено один приватний будинок.

У Броварському районі зафіксовано пошкодження шести приватних будинків. У них вибито вікна, зруйновано частину покрівлі та посічено фасади.

Голови Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в ніч на 16 лютого ворог здійснив масовону атаку на місто. Внаслідок чого є пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури, виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано вогнеборцями.

"Внаслідок атаки поранений 64-річний чоловік. Його було госпіталізовано. Наразі стан постраждалого – задовільний", - додав він.

Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Крім того, у результаті падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено пʼять багатоквартирних будинків. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на п’ятницю, 14 лютого, російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції.

Вночі 12 лютого Росія також атакувала Україну балістикою та дронами. Пошкоджені багатоквартирні будинки, офісні приміщення, цивільна інфраструктура.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що у ніч на 12 лютого 2025 року ворог завдав удару балістичними ракетами Іскандер-М, зенітними керованими С-400 по Києву та Кривому Рогу.

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Що таке Повітряні сили ЗС України? Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

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