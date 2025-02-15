"Ні миру, ні війни": тривожний прогноз щодо переговорів Трампа з Путіним

Війна може набути "мерехтливого" характеру, не виключає Віталій Кулик.

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Віталій Клик спрогнозував перспективи завершення війни / 22 окрема механізована бригада, Главред

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Кожна зі сторін намагатиметься до певної ітерації переговорів

Інтенсивність бойових дій буде значно вищою, ніж під час АТО

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик прокоментував перспективи завершення бойових дій у рамках переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, імовірний сценарій продовження бойових дій під час переговорів.

"Так, це той сценарій, про який я завжди кажу: "ні миру, ні війни". Він дуже ризикований з точки зору внутрішньополітичних наслідків для України", - каже експерт.

На його думку, якщо Україна ввійде в цей переговорний процес у ситуації ні миру, ні війни, то кожна зі сторін намагатиметься на певній ітерації цих переговорів отримати на землі певні переваги.

"Це означатиме, що війна набуде "мерехтливого" характеру - від загасання бойових дій до їхнього спалаху. Але не так, як це було під час АТО, коли загострення відбувалося на рівні перестрілок або обміну ударами "Градами" чи "Ураганами", - прогнозує він.

Співрозмовник вважає, що в цьому випадку йтиметься про повноцінну ескалацію бойових дій із застосуванням усіх типів озброєнь.

"Інтенсивність бойових дій також буде значно вищою, ніж під час АТО. Ця нестабільність несе для нас великі ризики. Усвідомлення та аналіз цих ризиків - головний виклик для нинішньої влади", - додав Кулик.

Дивіться відео - інтерв'ю Віталія Кулика:

Раніше ЗМІ дізналися про деталі переговорів лідерів України та США. Дональд Трамп дав Володимиру Зеленському особистий номер і сказав, що той може зателефонувати йому безпосередньо.

Нагадаємо, раніше в США висунули вимогу про переговори. І Київ, і Москва мають бути готові до певних поступок, заявив Кіт Келлог.

Як повідомляв Главред, помічник президента США Дональда Трампа і спецпредставник з питань України та РФ Кіт Келлог вважає, що Україна не повернеться до кордонів 2014 року за результатами переговорів щодо припинення війни.

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Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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