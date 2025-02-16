Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Вдарить мороз до -21°С: аномальний холод насувається на Україну

Руслана Заклінська
16 лютого 2025, 16:37
1613
Наступного тижня на території України очікується тривалий період аномально холодної погоди.
Вдарить мороз до -21°С: аномальний холод насувається на Україну
Прогноз погоди в Україні на тиждень 17-23 лютого / Фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні з 17 по 23 лютого
  • У яких регіонах та коли очікуються сильні морози

Протягом усього тижня, з 17 по 23 лютого, очікується період аномально холодної погоди. Середньодобова температура повітря буде на 5 – 9 °С нижче за кліматичну норму через вплив холодної арктичної повітряної маси та потужного антициклону. Таким прогнозом погоди поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

Опади очікуються незначні, подекуди випадатиме сніг. В окремих регіонах можливі морози до -20 °С, на дорогах – ожеледиця.

відео дня
Вдарить мороз до -21°С: аномальний холод насувається на Україну
Температурні показники на тиждень / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода в Україні 17 лютого

У понеділок, 17 лютого, вночі невеликий сніг можливий у західних областях, вдень – у центральних та Карпатському регіоні. На решті території без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура вночі опуститься до -7...-12 °С, у північних та східних областях, а також у Карпатах до -13...-18 °С, місцями до -20 °С. Температура вдень складе -3...-8 °С, на півдні та Закарпатті -2...+3 °С.

погода в Украине 17 февраля
Погода в Україні 17 лютого / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода в Україні 18 лютого

У вівторок, 18 лютого, на всій території України збережеться морозна погода. Опадів не очікується, на дорогах залишатиметься ожеледиця. Вітер слабкий, змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Вночі стовпчики термометрів покажуть -8...-13 °С, у північних та східних областях, а також у Карпатах -14...-19 °С, місцями до -21 °С. Температура вдень -2...-7 °С, на півдні та Закарпатті -2...+3 °С.

Погода в Украине 18 февраля
Погода в Україні 18 лютого / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода в Україні 19 лютого

У середу, 19 лютого, вночі переважатиме малохмарна погода без опадів. Удень у західних та північних місцях можливий слабкий сніг. Дороги залишаться слизькими через ожеледицю. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с, у північних та західних посилення до 5 – 10 м/с.

Вночі температура опуститься до -7...-12 °С, у північних та східних областях, а також у Карпатах до -13...-19 °С. Вдень очікується -1...-6 °С, у південних регіонах та на Закарпатті -3...+2 °С.

Погода в Украине 19 февраля
Погода в Україні 19 лютого / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода в Україні 20 лютого

У четвер, 20 лютого, очыкуэться холодна погода. У північних, центральних та південних регіонах прогнозується слабкий сніг, в решті областей без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с, у західних та північних регіонах північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура вночі опуститься до -5...-10 °С, у східних регіонах та Карпатах -11...-16 °С, вдень -1...-6 °С, у південних та західних регіонах -3...+2 °С.

Погода в Україні 21 лютого

У п'ятницю, 21 лютого, суттєвих опадів не очікується. Лише вночі в Криму можливий слабкий сніг. Вітер північний, північно-східний, 5 – 10 м/с, у Криму та Приазов'ї пориви 15 – 17 м/с.

Вночі температура знизиться до -6...-11 °С, у північних та східних областях і Карпатах -11...-16 °С. Вдень очікується -2...-7 °С, на заході та півдні -4...+1 °С.

Погода в Україні 22 і 23 лютого

У вихідні, 22 – 23 лютого, антициклон забезпечить переважно суху і морозну погоду. Вночі у західних та центральних можливо можливий туман і паморозь. Вітер слабкий, змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Вночі температура опуститься до -7...-12 °С, у північних та східних областях -12...-18 °С.

Вночі 23 лютого місцями до -20 °С. Вдень температура становитиме -2...-8 °С, у південних та західних регіонах -3...+2 °С.

Погода в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, на вихідних, 15-16 лютого, в Україні очікується морозна та сніжна погода. 15 лютого атмосферний фронт принесе снігопади в більшість областей, хоча вони будуть слабкими – сніговий покрив збільшиться до 4 см.

Також 16 лютого в Україні утримується морозна погода. Синоптики оголосили штормове попередження через ожеледицю, що може ускладнити рух транспорту. В окремих областях прогнозується сніг, на південному та південному сході – сніг із дощем.

Крім цього, в Україні 17 лютого очікується морозна погода. Найхолодніше – на північному сході, а на півдні тепліше на 2-5 градусів. Сніг пройде на Полтавщині, Сумщині та Харківщині, решта території – без опадів. Потепління очікується після 24 лютого.

Читайте також:

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на тиждень Ігор Кібальчич
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Які будуть кордони України після війни: Зеленський розповів про розмову з Путіним

Які будуть кордони України після війни: Зеленський розповів про розмову з Путіним

18:44Україна
"Це дуже зрозуміло": Зеленський назвав умову "відмови" від окупованих територій

"Це дуже зрозуміло": Зеленський назвав умову "відмови" від окупованих територій

18:08Україна
"Плани США щодо України нестандартні": Сікорський дізнався деталі тактики переговорів

"Плани США щодо України нестандартні": Сікорський дізнався деталі тактики переговорів

17:17Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 16 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 16 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 17 лютого: Близнюки - неймовірний успіх, Терезам - сюрприз

Гороскоп на завтра 17 лютого: Близнюки - неймовірний успіх, Терезам - сюрприз

"З Дмитром уже все": дружина Дмитра Комарова підігріла чутки про розлучення

"З Дмитром уже все": дружина Дмитра Комарова підігріла чутки про розлучення

Кошовий розповів про проблеми з 17-річною донькою

Кошовий розповів про проблеми з 17-річною донькою

Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 лютого: Левам - можливості, Дівам - романтика

Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 лютого: Левам - можливості, Дівам - романтика

Останні новини

18:58

"Постійно озираюся": Камалію жорстоко переслідує колишній чоловік

18:49

Росіяни йшли, "як на параді": ЗСУ розгромили колону з прапорами СРСР на КурщиніВідео

18:44

Які будуть кордони України після війни: Зеленський розповів про розмову з Путіним

18:15

Україна готує візит Зеленського до Саудівської Аравії - головні теми переговорів

18:08

"Це дуже зрозуміло": Зеленський назвав умову "відмови" від окупованих територій

Очі й вуха Трампа та холодний душ для Європи: Рейтерович – про виступ Венса у МюнхеніОчі й вуха Трампа та холодний душ для Європи: Рейтерович – про виступ Венса у Мюнхені
17:26

Потрібен кетчуп: як швидко прибрати накип на крані

17:17

"Плани США щодо України нестандартні": Сікорський дізнався деталі тактики переговорів

17:10

Найсмачніші млинці на Масляну 2025: рецепт, який готували в СРСР

17:01

Штраф 100 тисяч євро: чому в Німеччині не можна утрамбовувати сміттяВідео

Реклама
16:56

Опора для близьких: 5 найнадійніших знаків зодіаку

16:37

Вдарить мороз до -21°С: аномальний холод насувається на Україну

16:25

Зустрічі з росіянами не плануються, поки ми не напрацюємо план - Єрмак

15:41

100 тисяч людей без опалення: Зеленський назвав жахливі наслідки удару РФ

15:35

Чим відрізняються 2 собак: треба знайти три відмінності за 21 секунду

15:31

"Бережіть горло і щоки": синоптики розповіли про морозну погоду в понеділок

15:27

Шольц звернувся до Трампа і зробив заяву щодо України

15:20

Як закінчиться війна в Україні: президент Фінляндії окреслив три ключові етапи

14:40

Беремо 4 шматки м'яса і готуємо кулінарний шедевр - м'ясні рулетики без заморочокВідео

14:38

Хочуть закріпитися: окупанти з технікою прорвалися у Новосілку

14:28

"Його більше немає, смерть": путініст Звєрєв повідомив про "страшне горе"

Реклама
14:25

Атака РФ на Миколаїв: ворог пошкодив ТЕС, 46 тисяч абонентів залишилися без тепла

13:45

В сирі почали знаходити білі кристали: що це таке і для чого вони потрібніВідео

13:21

Трамп готує катастрофічний план для України: The Telegraph дізнався деталі

13:13

"Окупанти отримали прочухана": ЗСУ звільнили село поблизу Покровська

12:56

"Спланована акція": названо ціль жорстких заяв США на конференції в МюнхеніВідео

12:50

Фінансовий гороскоп на тиждень з 17 по 23 лютого

12:47

Леся Нікітюк показалася з нареченим на тлі чуток про вагітність - деталі

12:39

Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 лютого: Левам - можливості, Дівам - романтика

12:20

Потужний вибух у Смоленську: під удар потрапив важливий завод РФ

12:17

Кількість загиблих військових різко зросла: нові деталі теракту в МиколаєвіВідео

12:13

Закуска просто приголомшить: смачний рецепт простих тарталеток з 1 секретним інгредієнтом

12:07

"З Дмитром уже все": дружина Дмитра Комарова підігріла чутки про розлучення

11:59

Україна приголомшена пропозицією Трампа щодо надр: у WP розкрили деталі

11:43

Копія мама: Єфросиніна показала рідкісне фото дорослої доньки

11:31

Любовний гороскоп на тиждень з 17 по 23 лютого

11:29

В одній із областей України стався землетрус – що відомо

11:23

"І любов справжня": Тіна Кароль розкрила таємницю свого особистого життя

10:45

РФ запустила по Україні понад 140 дронів та балістику: є постраждаліФото

10:42

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 лютого: Тельцям - зустріч, Раку - розчарування

10:34

Дар’я Петрожицька – нова ведуча шоу "Я люблю Україну" на телеканалі ТЕТВідео

Реклама
10:27

Китайський гороскоп на завтра 17 лютого: Зміям - провина, Свиням - збентеження

10:20

США і РФ зустрінуться в Саудівській Аравії: у Reuters дізналися терміни і головну мету

10:00

Трамп робить ставку на припинення вогню, а не на сталий мир в Україні - Чалий

09:54

Росія має поступитися територіями: у Трампа зробили заяву

09:43

Україна готова сісти за стіл переговорів з Росією, але є умова - Подоляк

09:34

"Обблював себе": втікач Олег Винник зганьбився на своєму концерті в Чехії

09:24

Гороскоп на завтра 17 лютого: Близнюки - неймовірний успіх, Терезам - сюрприз

09:06

Карта Deep State онлайн за 16 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

08:54

Путіністи Йосип Пригожин і Валерія схопилися на публіці - що сталося

08:52

У США назвали позицію щодо України на перемовинах про завершення війни - WSJ

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти