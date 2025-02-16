Вдарить мороз до -21°С: аномальний холод насувається на Україну

Наступного тижня на території України очікується тривалий період аномально холодної погоди.

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Прогноз погоди в Україні на тиждень 17-23 лютого / Фото: pixabay.com

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Якою буде погода в Україні з 17 по 23 лютого

У яких регіонах та коли очікуються сильні морози

Протягом усього тижня, з 17 по 23 лютого, очікується період аномально холодної погоди. Середньодобова температура повітря буде на 5 – 9 °С нижче за кліматичну норму через вплив холодної арктичної повітряної маси та потужного антициклону. Таким прогнозом погоди поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

Опади очікуються незначні, подекуди випадатиме сніг. В окремих регіонах можливі морози до -20 °С, на дорогах – ожеледиця.

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Температурні показники на тиждень / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода в Україні 17 лютого

У понеділок, 17 лютого, вночі невеликий сніг можливий у західних областях, вдень – у центральних та Карпатському регіоні. На решті території без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура вночі опуститься до -7...-12 °С, у північних та східних областях, а також у Карпатах до -13...-18 °С, місцями до -20 °С. Температура вдень складе -3...-8 °С, на півдні та Закарпатті -2...+3 °С.

Погода в Україні 17 лютого / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода в Україні 18 лютого

У вівторок, 18 лютого, на всій території України збережеться морозна погода. Опадів не очікується, на дорогах залишатиметься ожеледиця. Вітер слабкий, змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Вночі стовпчики термометрів покажуть -8...-13 °С, у північних та східних областях, а також у Карпатах -14...-19 °С, місцями до -21 °С. Температура вдень -2...-7 °С, на півдні та Закарпатті -2...+3 °С.

Погода в Україні 18 лютого / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода в Україні 19 лютого

У середу, 19 лютого, вночі переважатиме малохмарна погода без опадів. Удень у західних та північних місцях можливий слабкий сніг. Дороги залишаться слизькими через ожеледицю. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с, у північних та західних посилення до 5 – 10 м/с.

Вночі температура опуститься до -7...-12 °С, у північних та східних областях, а також у Карпатах до -13...-19 °С. Вдень очікується -1...-6 °С, у південних регіонах та на Закарпатті -3...+2 °С.

Погода в Україні 19 лютого / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода в Україні 20 лютого

У четвер, 20 лютого, очыкуэться холодна погода. У північних, центральних та південних регіонах прогнозується слабкий сніг, в решті областей без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с, у західних та північних регіонах північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура вночі опуститься до -5...-10 °С, у східних регіонах та Карпатах -11...-16 °С, вдень -1...-6 °С, у південних та західних регіонах -3...+2 °С.

Погода в Україні 21 лютого

У п'ятницю, 21 лютого, суттєвих опадів не очікується. Лише вночі в Криму можливий слабкий сніг. Вітер північний, північно-східний, 5 – 10 м/с, у Криму та Приазов'ї пориви 15 – 17 м/с.

Вночі температура знизиться до -6...-11 °С, у північних та східних областях і Карпатах -11...-16 °С. Вдень очікується -2...-7 °С, на заході та півдні -4...+1 °С.

Погода в Україні 22 і 23 лютого

У вихідні, 22 – 23 лютого, антициклон забезпечить переважно суху і морозну погоду. Вночі у західних та центральних можливо можливий туман і паморозь. Вітер слабкий, змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Вночі температура опуститься до -7...-12 °С, у північних та східних областях -12...-18 °С.

Вночі 23 лютого місцями до -20 °С. Вдень температура становитиме -2...-8 °С, у південних та західних регіонах -3...+2 °С.

Погода в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, на вихідних, 15-16 лютого, в Україні очікується морозна та сніжна погода. 15 лютого атмосферний фронт принесе снігопади в більшість областей, хоча вони будуть слабкими – сніговий покрив збільшиться до 4 см.

Також 16 лютого в Україні утримується морозна погода. Синоптики оголосили штормове попередження через ожеледицю, що може ускладнити рух транспорту. В окремих областях прогнозується сніг, на південному та південному сході – сніг із дощем.

Крім цього, в Україні 17 лютого очікується морозна погода. Найхолодніше – на північному сході, а на півдні тепліше на 2-5 градусів. Сніг пройде на Полтавщині, Сумщині та Харківщині, решта території – без опадів. Потепління очікується після 24 лютого.

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