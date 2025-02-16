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Кількість загиблих військових різко зросла: нові деталі теракту в Миколаєві

Юрій Берендій
16 лютого 2025, 12:17
748
Внаслідок жахливого теракту в Миколаєві загинули троє військовослужбовців Центру протимінної діяльності, нові деталі вибуху 14 лютого.
Кількість загиблих військових різко зросла: нові деталі теракту в Миколаєві
Україна втратила справжніх героїв — мужніх воїнів і вірних захисників / Колаж Главред, фото: УНІАН, Центр протимінної діяльності

Коротко:

  • Внаслідок теракту в Миколаєві загинули троє військових
  • З'явилось відео та нові деталі вибуху
  • Які мотиви спонукали "терористку-смертницю" до теракту

Унаслідок теракту в Миколаєві 14 лютого загинули троє співробітників Центру протимінної діяльності – Вадим Єлісєєв, Олена Ключнікова та Євгеній Сірик. Про це 15 лютого повідомила пресслужба відомства у Facebook.

"З глибоким сумом та болем у серці повідомляємо про трагічну загибель трьох військовослужбовців Центру протимінної діяльності, які віддали своє життя, виконуючи свій військовий обов’язок перед Батьківщиною. Внаслідок жорстокого терористичного акту Україна втратила мужніх воїнів і вірних захисниць своєї землі", - йдеться у повідомленні.

відео дня
Кількість загиблих військових різко зросла: нові деталі теракту в Миколаєві
Фото: Центр протимінної діяльності

Зазначається, що їхні імена назавжди залишаться в пам’яті як символи відваги, честі та самопожертви. Вони віддано працювали, нейтралізуючи мінну загрозу, рятуючи життя мирних жителів і побратимів. Їхній внесок у безпеку країни неоціненний, а самопожертва – вічна.

Центр протимінної діяльності висловив глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам загиблих. Світла пам’ять героям, які не повернулися додому, але назавжди житимуть у наших серцях.

"Вічна слава і шана полеглим! Герої не вмирають!", - резюмували в Центрі протимінної діяльності.

Яка причина теракту в Миколаєві

Центр протидії дезінформації спростував фейкову інформацію, яка поширювалася в соцмережах щодо причин вибуху в Миколаєві 14 лютого біля кафе на вулиці Пограничній. У мережі стверджували, що вибух нібито влаштувала "терористка-смертниця", обурена мобілізацією свого сина.

Однак, за даними Нацполіції України, загибла жінка не мала синів призовного віку. У неї залишилися двоє дітей, народжених у 2001 та 2011 роках, при цьому старший син не є військовослужбовцем.

Внаслідок вибуху загинули двоє осіб, ще восьмеро отримали поранення. Камери спостереження зафіксували момент вибуху поруч із групою військових.

Встановлено, що загибла прибула до Миколаєва з Горішніх Плавнів, Полтавська область.

Центр протидії дезінформації нагадує про активну діяльність російських спецслужб, які намагаються вербувати українців для диверсій проти військових.

"Важливо розуміти, що диверсанти гарантовано або помруть, або надовго сядуть у найбільш короткі терміни, втративши майбутнє", — зазначили у Центрі.

Відео вибуху

У мережі з’явилося відео моменту вибуху: на кадрах видно, як невідома жінка принесла вибухівку в звичайному пакеті. Коли вона наблизилася до групи військових, пристрій спрацював.

Користувачі припускають, що російські спецслужби могли завербувати цю жінку. Однак, за даними моніторингового телеграм-каналу "Миколаївський Ваньок", вона не знала, що несе вибухівку і що її життя рахується секундами. Перед інцидентом жінка з тією ж торбиною здійснювала покупки в магазині, а потім підійшла до військових у центрі Миколаєва й почала телефонувати.

Дивіться відео вибуху в Миколаєві 14 лютого:

Кількість загиблих військових різко зросла: нові деталі теракту в Миколаєві
Фото: скріншот

"Миколаївський Ваньок" зазначає, що подібні випадки в Україні стають дедалі частішими, і розкриває схему, за якою працює ФСБ. Спочатку російські спецслужби знаходять "організатора", якому за завдання пропонують 250–300 тисяч гривень. Потім під керівництвом ФСБ готують вибуховий пристрій – іноді цим займається той самий "організатор". Далі окупанти обирають виконавця, який у більшості випадків стає жертвою цієї операції.

"Береться взагалі ліва людина, яка повинна віднести або взяти сумку туди й туди, а що всередині – їй не повідомляють. У результаті пристрій вибухає разом з "лівою" людиною, р**ня верещить про "опір" усередині країни, а по суті вони просто за бабки розвели лохів, які за підсумком мало того, що самі дохнуть, так ще й інших зачіпають", – підкреслив "Николаевский Ванек".

Він зазначив, що російські спецслужби часто вербують неповнолітніх для виготовлення вибухових пристроїв. При цьому вони не отримують грошей, а лише ризикують опинитися за ґратами або загинути.

За даними моніторингового ресурсу, через певний час вдається встановити всю злочинну мережу, але ця інформація не розголошується, оскільки мета – не ліквідація випадкових виконавців, а вихід на тих, хто стоїть за організацією атак. Після сьогоднішнього випадку робота вже триває у цьому напрямку.

Жінка, яка принесла вибухівку, загинула миттєво – її буквально розірвало, і ідентифікувати її можна буде лише за ДНК. Російські спецслужби свідомо організували все так, щоб вона загинула. Можливо, вона навіть не знала про вибухівку, адже їй могли просто доручити залишити сумку. Так само Росія кидає на смерть і своїх солдатів на різних ділянках фронту.

"Про те, як ми відповімо і кому відправимо сюрприз у відповідь – поінформую, як прийде час. А він обов'язково прийде", – запевнив "Миколаївський Ваньок".

Вибухи в ТЦК - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 лютого в центрі Миколаєва стався потужний вибух, унаслідок якого загинули двоє людей, ще вісім отримали поранення. Про це повідомили міський голова Олександр Сєнкевич та поліція Миколаївщини.

5 лютого вибух пролунав у Кам’янці-Подільському, поблизу місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За попередніми даними, загинув один чоловік, четверо осіб отримали поранення. Інформацію підтвердила інспекторка з комунікації районного управління поліції Наталя Вінцарська.

За словами речника Генштабу ЗСУ Дмитра Лиховія, у Рівному та Кам’янці-Подільському вибухи сталися біля будівель ТЦК та СП, а замовники дистанційно підірвали виконавців.

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