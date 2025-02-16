Зустрічі з росіянами не плануються, поки ми не напрацюємо план - Єрмак

Єрмак зазначив, що на кожній зустрічі відстоювали лінію, що діалог про безпеку Європи не може бути без України та ЄС.

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Україна визначила "червоні лінії" інтересів, каже Єрмак / колаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022

Що сказав Єрмак:

Відбулася предметна розмова з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом

Інформація про всі зустрічі з росіянами - це фейк

Москва несе ядерну загрозу для світу

На Мюнхенській конференції з безпеки відбулося чимало, що "може свідчити про напрацювання плану завершення війни". Таку думку висловив у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Була дійсно предметна розмова з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, спецпредставником президента США з питань України та РФ Кітом Келлогом. Україна чітко визначила червоні лінії власних інтересів. Розмова про угоду щодо рідкоземельних ресурсів була наповнена конкретикою, але вона потребує ще часу та ідей для доопрацювання", - написав він. відео дня

Єрмак зазначив, що на кожній зустрічі, у кожному діалозі відстоювалася лінія, що діалог про безпеку Європи не може бути без України та ЄС.

"Інформація про всі зустрічі з росіянами - це фейк. Не було зустрічей і не плануються, поки ми не напрацюємо план. Президент чітко відповів на ці питання", - заявив керівник Офісу президента.

Щодо гарантій безпеки, він зауважив, що "президент чітко дав зрозуміти, що будь-яка угода, якщо вона буде ухвалена без України, ми її не приймемо".

"І в гарантіях безпеки нам потрібні США. Ми ніколи не приймемо рішень, які будуть проти українських інтересів", - заявив Єрмак.

Він додав, що переговори тривають.

"До речі, під час зустрічі з главою МЗС Китаю нагадав про удар Росії по ЧАЕС. Москва несе ядерну загрозу для світу. Попереду в нас нові етапи переговорів. І ми будемо стояти далі на ключових інтересах України - справедливий мир", - заявив керівник Офісу президента.

Як додав голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко, без наявності плану справедливого миру з росіянами ніхто не говорить; його розробка триватиме.

"США хочуть, щоб Європа дала зрозуміти, скільки військових вони готові послати в Україну як миротворців. У Європі, як я розумію, консенсусу з цього приводу немає. Невже досі там домінує бачення, що за рахунок України можна убезпечити себе малою ціною? Сподіваюся, що ні, бо це відверто вже за межами реальності. Треба давно було вступити в гру безпеки самим", - зазначив він.

Переговори з Росією - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у Politico заявляли, що мирні переговори з українськими та російськими переговірниками можуть розпочатися найближчими днями. Високопоставлені чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа вже вирушили до Саудівської Аравії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідне представництво Європи за столом потенційних переговорів, оскільки ЄС є дуже великим партнером.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав помилкою зняття зі столу переговорів двох важливих питань про членство України в НАТО і територіальної цілісності України.

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Мюнхенська конференція з безпеки 2025 (МКБ) - що відомо 14 лютого в Німеччині розпочалася Мюнхенська конференція з безпеки 2025 (МКБ), яка триватиме три дні. Основною темою обговорень стане війна в Україні та пошук шляхів до миру. Президент України Володимир Зеленський очолює українську делегацію і має зустрітися з представниками нової адміністрації Дональда Трампа. Конференція відбувається в ключовий момент: нова адміністрація США вже розпочала свою роботу, у Брюсселі стартує новий цикл діяльності Європейського парламенту, а в Німеччині через тиждень після завершення МКБ відбудуться парламентські вибори. Після урочистого відкриття конференції федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, учасники з різних країн світу почнуть обговорення актуальних питань глобальної безпеки під керівництвом Крістофа Хойсгена. У центрі уваги будуть такі теми, як: мирне врегулювання війни в Україні

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кліматична безпека У суботу учасники зосередяться на обговоренні міжнародного порядку денного, регіональних конфліктів і криз. Також буде розглянуто майбутнє трансатлантичного партнерства. У неділю, завершальний день конференції, відбудуться дискусії про роль Європи в глобальному контексті.

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