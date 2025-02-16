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Як закінчиться війна в Україні: президент Фінляндії окреслив три ключові етапи

Юрій Берендій
16 лютого 2025, 15:20
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Росія не повинна впливати на систему безпеки країн Європи та, а Україна сама має визначитись щодо вступу до Євросоюзу та НАТО, впевнений Стубб.
Як закінчиться війна в Україні: президент Фінляндії окреслив три ключові етапи
Як закінчиться війна в Україні - названо три ключові етапи / Колаж Главред, фото: УНІАН, 22 ОМБр

Про що сказав президент Фінляндії:

  • Існує три етапи закінчення війни в Україні
  • Україна має сама приймати рішення щодо вступу до ЄС та НАТО

Президент Фінляндії Александр Стубб окреслив три етапи мирного врегулювання війни в Україні. Перший крок – посилення України для переговорів. Про це він заявив під час Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє РБК-Україна.

"Перша фаза - це попередні переговори, і це момент, коли нам потрібно переозброїти Україну і чинити максимальний тиск на Росію. Це включає санкції та використання заморожених активів, щоб Україна почала ці переговори з позиції сили", - сказав він.

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Другим етапом, за словами Стубба, має стати укладення угоди про припинення вогню. Він вважає, що перемир’я повинно встановлюватися по лінії зіткнення та перебувати під міжнародним контролем.

На цьому ж етапі, на думку президента Фінляндії, мають обговорюватися ключові аспекти мирного процесу, зокрема повернення полонених і дітей, санкційна політика тощо.

Третій етап, як зазначає Стубб, передбачає мирні переговори, які включатимуть питання відновлення країни та територіального врегулювання.

Він наголосив, що право України самостійно ухвалювати рішення щодо вступу до ЄС і НАТО не підлягає сумніву, а Росія не повинна мати жодного впливу на майбутню систему європейської безпеки.

Як закінчиться війна в Україні: президент Фінляндії окреслив три ключові етапи
Що відомо про Мюнхенську конференцію з безпеки / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, механізована колона російської армії, що складалася з чотирьох одиниць техніки, здійснила успішну атаку в напрямку села Новосілка на Донеччині. За даними DeepState, окупанти висадили десант у населеному пункті.

У ніч на 16 лютого російські війська атакували Миколаїв за допомогою безпілотників, пошкодивши міську теплову електростанцію. Унаслідок обстрілу 46 тисяч абонентів залишилися без теплопостачання. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, ворог завдав прицільного удару по критичній інфраструктурі, намагаючись залишити людей без тепла.

Так званий мирний план Дональда Трампа може передбачати "передачу" Україні 20% її території Росії, а гарантією угоди нібито стане слово Володимира Путіна та "багатонаціональні сили" без участі США. Водночас у разі нового нападу Росії ані США, ані НАТО не будуть зобов’язані захищати Україну. Як зазначає The Telegraph, такий сценарій несе очевидні ризики.

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Мюнхенська конференція з безпеки 2025 (МКБ) - що відомо

14 лютого у Німеччині розпочалася Мюнхенська конференція з безпеки 2025 (МКБ), яка триватиме три дні. Основною темою обговорень стане війна в Україні та пошук шляхів до миру.

Президент України Володимир Зеленський очолює українську делегацію та має зустрітися з представниками нової адміністрації Дональда Трампа.

Конференція відбувається в ключовий момент: нова адміністрація США вже розпочала свою роботу, у Брюсселі стартує новий цикл діяльності Європейського парламенту, а в Німеччині через тиждень після завершення МКБ відбудуться парламентські вибори.

Після урочистого відкриття конференції федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, учасники з різних країн світу почнуть обговорення актуальних питань глобальної безпеки під керівництвом Крістофа Гойсгена.

У центрі уваги будуть такі теми, як:

  • мирне врегулювання війни в Україні
  • глобальне управління
  • зміцнення демократії
  • кліматична безпека

У суботу учасники зосередяться на обговоренні міжнародного порядку, регіональних конфліктів та криз. Також буде розглянуто майбутнє трансатлантичного партнерства.

У неділю, завершальний день конференції, пройдуть дискусії про роль Європи у глобальному контексті.

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війна в Україні Володимир Путін мирні переговори з Росією
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