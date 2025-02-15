Наступ росіян різко зупинився на Покровському напрямку: Попович розкрив причини

Головне із матеріалу:
- Місяць тому ця ділянка фронту була найбільш напруженою
- Можливості військ РФ вичерпуються через втрати
Військовий оглядач Денис Попович повідомив, що на Покровському напрямку спостерігається сповільнення наступу російських окупаційних військ на одній з ділянок фронту.
За його словами в ефірі Radio NV, про це свідчать контратаки ЗСУ на лівому фланзі оборони Покровська - зокрема, біля Піщаного та Даченського.
Попович також нагадав, що місяць тому ця ділянка фронту була найбільш напруженою, де відбувалося найбільше бойових зіткнень.
"Можна констатувати, що ворог зупиняється або вже зупинився", - заявив експерт.
Військовий оглядач пояснив, що наступальні можливості військ РФ вичерпуються через втрати, яких вони зазнають внаслідок успішних дій Сил оборони.
"Втрати, які нам вдається завдавати ворогу, зумовили те, що вони припинили свої наступальні дії. Зараз вони змушені перегруповуватися, вводити резерви для того, щоб спробувати відновити ці наступальні дії в обхід Покровська", - зазначив Попович.
При цьому експерт додав, що такого сповільнення немає на правому фланзі, де росіяни намагаються продовжувати наступ, зокрема, в районі Воздвиженки.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що війська РФ спробували прорвати оборону на Покровському напрямку. Війська агресора Росії здійснили спробу прориву оборони ЗСУ на Покровському напрямку. Сили оборони вживають необхідних заходів, щоб не допустити погіршення тактичного становища.
Стало відомо, що ЗСУ стабілізували ситуацію під Покровськом, але з'явився новий загрозливий напрямок. Українські бійці кажуть, що росіяни "підстесалися" за останні місяці, і зараз це відображається на лінії бойового зіткнення. Тож вони не так інтенсивно просуваються, зокрема й під Покровськом.
У ЗСУ назвали головну ціль РФ поблизу Покровська. Російські окупанти намагаються обійти Покровськ та перерізати траси, які ведуть до міста. Мета загарбників - залишити українських оборонців міста без постачання або хоча б обмежити його.
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