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"Окупанти отримали прочухана": ЗСУ звільнили село поблизу Покровська

Марія Николишин
16 лютого 2025, 13:13оновлено 16 лютого, 14:34
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Росіяни потрапили під серйозний удар ЗСУ в селі Піщане.
'Окупанти отримали прочухана': ЗСУ звільнили село поблизу Покровська
Бої біля Покровська / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

Головне:

  • ЗСУ вибили окупантів з села Піщане
  • Зараз ворог активно атакує на Покровському напрямку
  • Росіяни намагаються захопити місто

Сили оборони вибили російських окупантів з села Піщане поблизу Покровська. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі Суспільного.

"Зараз росіяни отримали певного прочухана під Покровськом", - наголосив він.

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За його словами, біля Піщаного давно йшли активні бойові дії, але село було не те, що у "сірій зоні", а там постійно змінювалася ситуація. Однак тепер ворог буде шукати інші напрямки тиску на українські позиції.

"Зараз росіяни отримали там серйозного удару, ураження і це відбулося завдяки, в тому числі, налагодженню ефективної співпраці різних українських підрозділів", - підкреслив Трегубов.

Він також додав, що цю стратегію непогано було б масштабувати на інших напрямках фронту.

Крім того, Трегубов підкреслив, що на сьогодні ворог атакує на Покровському напрямку, де було понад 70 боєзіткнень за минулу добу і це "дуже великий відсоток" від загальної кількості боєзіткнень на фронті.

"Активним залишається Новопавлівський та Куп’янський напрямки. Наша зона відповідальності стала більш інтенсивною в порівнянні з попередніми днями. Ворог зосередив зусилля на Покровську, намагаючись захопити місто, а також нарощують сили на Краматорському, Торецькому і Куп’янському напрямках", - підсумував речник ОСУВ "Хортиця".

'Окупанти отримали прочухана': ЗСУ звільнили село поблизу Покровська
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни заявили, що російське командування може змінити пріоритет наступальних операцій з Покровська на Костянтинівку навесні та влітку 2025 року.

Також відомо, що темпи просування російських окупаційних військ в Україні сповільнилися. Російські війська у січні 2025 року захопили близько 320 кв. км території, тоді як в листопаді 2024 року – понад 700 кв. км.

Крім того, генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005–2010) Микола Маломуж заявив, що українські військові мають певну перевагу на полі бою. Сили оборони змогли повернути контроль над окремими секторами, зокрема на Курському, Харківському та Куп’янському напрямках, а також відновити кілька позицій у Часовому Яру.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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